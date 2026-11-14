Прокладання кабелю під водою. Фото: кадр з відео/YouTube

Інтернет між континентами працює завдяки кабелям, які лежать на дні океанів. На початку 2026 року їхня загальна довжина перевищувала 930 тисяч миль, або близько 1,5 мільйона кілометрів, і більшість таких ліній належить приватним компаніям. Від цих кабелів залежить і домашній, і мобільний інтернет.

Про це пише SlashGear, пише редакція Новини.LIVE.

Реклама

Кому належать підводні інтернет-кабелі

Значна частина підводних кабелів належить приватним компаніям, зокрема операторам зв'язку та технологічним гігантам. Одні лінії має у власності одна компанія, інші належать кільком фірмам одразу: вони разом ділять витрати на будівництво та обслуговування кабелю.

Історично головними власниками таких ліній були телекомунікаційні компанії. Вони фінансували прокладання кабелів насамперед для того, щоб з'єднати власні мережі через океани та надавати міжнародні дзвінки й передачу даних. Тепер підводні кабелі будують і володіють ними також приватні кабельні оператори та великі технологічні компанії, серед них Amazon, Google і Meta, яким такі лінії потрібні для онлайн-сервісів і хмарних послуг.

Скільки підводних кабелів є у світі

Карта підводних кабелів компанії TeleGeography у 2026 році відслідковує 709 кабельних систем. Із них 607 ліній уже працюють, а ще 102 заплановані на майбутнє. Підводні кабелі часто залишаються поза увагою, бо про передачу даних зазвичай говорять у контексті супутників, хоча саме ці лінії тримають інтернет у робочому стані.

Читайте також:

Як через підводні кабелі працює інтернет

Прокладають кабелі по-різному. Частина ліній іде прямо між двома точками, інші розгалужуються на кілька маршрутів і мають кілька місць виходу на берег, тому обслуговують одразу кілька країн. Довжина теж різна: одні кабелі мають близько 80 миль, а найдовша лінія завдовжки приблизно 28 000 миль огинає майже всю Африку і з'єднує також країни Азії та Європи.

Усі підводні кабелі передають великі обсяги даних, тому пошкодження навіть однієї лінії відчувають користувачі в кількох країнах. Окремо важливими вважаються кабелі, що проходять під Червоним морем.

Раніше Новини.LIVE писали, що довжина інтернет-кабелю може впливати на швидкість з'єднання, але межа залежить від категорії кабелю та самої мережі. Для більшості домашніх підключень стандартною максимальною довжиною вважається 100 метрів.

Також Новини.LIVE розповідали, що слабкий Wi-Fi у віддалених кімнатах не завжди означає потребу купувати новий маршрутизатор або дорогу Mesh-систему. Старий роутер можна використати повторно, щоб розширити покриття домашньої мережі та позбутися ділянок, де інтернет постійно зникає.