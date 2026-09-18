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Главная Техно Когда подешевеют новые iPhone в Украине: эксперты назвали сроки

Когда подешевеют новые iPhone в Украине: эксперты назвали сроки

Ua ru
18 сентября 2026 12:26
Эксклюзив
Почему новые iPhone в Украине стоят дороже в начале продаж и когда цена может снизиться
Смартфон Apple iPhone 18 Pro. Фото: кадр из видео/YouTube

Новые iPhone в момент начала продаж в Украине традиционно стоят дороже, чем через несколько месяцев после релиза. На цену влияют не только высокий спрос, но и разница между американским и европейским рынками, налоги и расходы на официальный ввоз устройств.

О том, почему цены на новые iPhone в Украине отличаются от указанных Apple на презентации и когда они могут снизиться, экономист, финансист Александр Савченко и политолог, председатель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказали в эфире Ранок.LIVE.

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Почему iPhone в Украине дороже и когда цена снизится

По словам Александра Савченко, самые высокие цены на новые модели наблюдаются в первые недели, а иногда и месяцы после старта продаж. Причиной является ажиотаж и большой спрос на новинки.

Он считает, что большинству пользователей не стоит спешить с дорогой покупкой. По его оценке, уже примерно через один-два месяца цена на новые iPhone может опуститься до уровня 1200-1300 долларов.

Савченко также отметил, что технические улучшения нового поколения не настолько значительны, чтобы переплата на старте была оправданной для каждого покупателя.

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"Не стоит переплачивать за такой имидж. Но, может, кому-то крайне необходимо иметь какие-то существенные усовершенствования и у кого есть деньги", — отметил он.

Игорь Чаленко, в свою очередь, объяснил, почему стоимость iPhone в Украине не совпадает с ценой, которую Apple указывает во время презентации.

По его словам, компания демонстрирует американские цены до налогообложения, тогда как окончательная сумма в США зависит ещё и от налогов конкретного штата. В Европе смартфоны Apple стоят дороже, а значительная часть устройств поступает в Украину именно из европейских стран.

В случае официальных поставок к стоимости также добавляются НДС, сертификация и другие расходы. Кроме того, цену на старте повышает ажиотаж вокруг новых моделей.

Сам Чаленко отметил, что не пользуется iPhone, поскольку считает этот продукт переоцененным. По его мнению, Android-смартфоны в аналогичной ценовой категории могут предлагать больше возможностей.

Ранее Новини.LIVE писали, что между выходом iPhone 11 и iPhone 18 Pro прошло семь лет, однако более старая модель до сих пор остается очень распространенной среди украинцев. За это время Apple существенно обновила дисплеи, камеры, процессоры и добавила функции искусственного интеллекта, а разница в стоимости этих смартфонов в Украине может достигать почти десятикратной.

Также Новини.LIVE сообщали, что после презентации iPhone 18 Pro и iPhone Duo компания Apple повысила цены на несколько моделей, оставшихся в официальной продаже. Подорожание коснулось iPhone 16, iPhone 17e, iPhone 17 и iPhone Air.

цены в Украине iPhone 18 смартфоны Apple Ранок.LIVE
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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