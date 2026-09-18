Почему новые iPhone в Украине стоят дороже в начале продаж и когда цена может снизиться

Когда подешевеют новые iPhone в Украине: эксперты назвали сроки
Новые iPhone в момент начала продаж в Украине традиционно стоят дороже, чем через несколько месяцев после релиза. На цену влияют не только высокий спрос, но и разница между американским и европейским рынками, налоги и расходы на официальный ввоз устройств.
О том, почему цены на новые iPhone в Украине отличаются от указанных Apple на презентации и когда они могут снизиться, экономист, финансист Александр Савченко и политолог, председатель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказали в эфире Ранок.LIVE.
Почему iPhone в Украине дороже и когда цена снизится
По словам Александра Савченко, самые высокие цены на новые модели наблюдаются в первые недели, а иногда и месяцы после старта продаж. Причиной является ажиотаж и большой спрос на новинки.
Он считает, что большинству пользователей не стоит спешить с дорогой покупкой. По его оценке, уже примерно через один-два месяца цена на новые iPhone может опуститься до уровня 1200-1300 долларов.
Савченко также отметил, что технические улучшения нового поколения не настолько значительны, чтобы переплата на старте была оправданной для каждого покупателя.
"Не стоит переплачивать за такой имидж. Но, может, кому-то крайне необходимо иметь какие-то существенные усовершенствования и у кого есть деньги", — отметил он.
Игорь Чаленко, в свою очередь, объяснил, почему стоимость iPhone в Украине не совпадает с ценой, которую Apple указывает во время презентации.
По его словам, компания демонстрирует американские цены до налогообложения, тогда как окончательная сумма в США зависит ещё и от налогов конкретного штата. В Европе смартфоны Apple стоят дороже, а значительная часть устройств поступает в Украину именно из европейских стран.
В случае официальных поставок к стоимости также добавляются НДС, сертификация и другие расходы. Кроме того, цену на старте повышает ажиотаж вокруг новых моделей.
Сам Чаленко отметил, что не пользуется iPhone, поскольку считает этот продукт переоцененным. По его мнению, Android-смартфоны в аналогичной ценовой категории могут предлагать больше возможностей.
Ранее Новини.LIVE писали, что между выходом iPhone 11 и iPhone 18 Pro прошло семь лет, однако более старая модель до сих пор остается очень распространенной среди украинцев. За это время Apple существенно обновила дисплеи, камеры, процессоры и добавила функции искусственного интеллекта, а разница в стоимости этих смартфонов в Украине может достигать почти десятикратной.
Также Новини.LIVE сообщали, что после презентации iPhone 18 Pro и iPhone Duo компания Apple повысила цены на несколько моделей, оставшихся в официальной продаже. Подорожание коснулось iPhone 16, iPhone 17e, iPhone 17 и iPhone Air.