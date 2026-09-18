Чому нові iPhone в Україні дорожчі на старті продажів і коли ціна може знизитися

Смартфон Apple iPhone 18 Pro. Фото: кадр з відео/YouTube

Нові iPhone на старті продажів в Україні традиційно коштують дорожче, ніж через кілька місяців після релізу. На ціну впливають не лише високий попит, а й різниця між американським та європейським ринками, податки й витрати на офіційне ввезення пристроїв.

Про те, чому ціни на нові iPhone в Україні відрізняються від показаних Apple на презентації та коли вони можуть знизитися, економіст, фінансист Олександр Савченко і політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко розповіли в ефірі Ранок.LIVE.

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Чому iPhone в Україні дорожчі та коли ціна знизиться

За словами Олександра Савченко, найвищі ціни на нові моделі спостерігаються у перші тижні, а іноді й місяці після старту продажів. Причиною є ажіотаж і великий попит на новинки.

Він вважає, що поспішати з дорогою покупкою більшості користувачів не варто. За його оцінкою, вже приблизно через один-два місяці ціна нових iPhone може опуститися до рівня 1200-1300 доларів.

Савченко також зазначив, що технічні покращення нового покоління є не настільки значними, щоб переплата на старті була виправданою для кожного покупця.

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"Не треба переплачувати за такий показовий імідж. Але, може, комусь конче потрібно мати якісь суттєві вдосконалення і в кого є гроші", — зазначив він.

Ігор Чаленко своєю чергою пояснив, чому вартість iPhone в Україні не збігається з ціною, яку Apple показує під час презентації.

За його словами, компанія демонструє американські ціни до оподаткування, тоді як остаточна сума у США залежить ще й від податків конкретного штату. У Європі смартфони Apple коштують дорожче, а значна частина пристроїв потрапляє в Україну саме з європейських країн.

У випадку офіційного постачання до вартості також додається ПДВ, сертифікація та інші витрати. Додатково ціну на старті підвищує ажіотаж навколо нових моделей.

Сам Чаленко зазначив, що не користується iPhone, оскільки вважає цей продукт переоціненим. На його думку, Android-смартфони у схожій ціновій категорії можуть пропонувати більше можливостей.

Раніше Новини.LIVE писали, що між виходом iPhone 11 та iPhone 18 Pro минуло сім років, однак старіша модель досі залишається дуже поширеною серед українців. За цей час Apple суттєво оновила дисплеї, камери, процесори та додала ШІ-функції, а різниця у вартості цих смартфонів в Україні може сягати майже десяти разів.

Також Новини.LIVE розповідали, що після презентації iPhone 18 Pro та iPhone Duo компанія Apple підвищила ціни на кілька моделей, які залишилися в офіційному продажу. Подорожчання торкнулося iPhone 16, iPhone 17e, iPhone 17 та iPhone Air.