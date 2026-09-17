iPhone 11 проти iPhone 18 Pro: що змінилося за сім років прогресу Apple

Смартфон Apple iPhone 11 в руках. Фото: кадр з відео/YouTube

Між виходом iPhone 11 та новим iPhone 18 Pro минуло рівно сім років, але старий смартфон Apple досі залишається надзвичайно поширеним серед українців. За цей час компанія перейшла до значно дорожчих дисплеїв, камер, ШІ та нових процесорів — і різниця в ціні між двома моделями в Україні вже може бути майже десятикратною.

Про те, що змінилося між iPhone 11 та iPhone 18 Pro за сім років та скільки сьогодні коштує цей технологічний стрибок, пише редакція Новини.LIVE.

Реклама

Що змінилося між iPhone 11 та iPhone 18 Pro за сім років

У 2019 році iPhone 11 стартував у США з 699 доларів за версію на 64 ГБ. У 2026 році базовий iPhone 18 Pro з 256 ГБ пам'яті коштує вже від 1199 доларів. Різниця становить 500 доларів, хоча варто враховувати, що iPhone 11 був базовою моделлю, а iPhone 18 Pro належить до дорожчої професійної лінійки.

Ще показовішими є актуальні українські ціни. На Hotline пропозиції iPhone 11 з 64 ГБ пам'яті починаються приблизно від 7 500 грн, тоді як iPhone 18 Pro на 256 ГБ напередодні офіційного старту продажів пропонують приблизно від 73 000 грн. За мінімальними цінами новий флагман обходиться майже у 10 разів дорожче. Водночас у випадку такого старого iPhone 11 ціна сильно залежить від конкретної версії, стану та походження пристрою.

Актуальні ціни на iPhone 11. Фото: скриншот

iPhone 11 отримав 6,1-дюймовий LCD-дисплей Liquid Retina з роздільною здатністю 1792x828 пікселів. У iPhone 18 Pro вже використовується 6,3-дюймовий LTPO Super Retina XDR OLED із ProMotion та частотою оновлення до 120 Гц. Тобто за сім років змінився не стільки розмір смартфона, скільки сама технологія дисплея.

Читайте також:

iPhone 11 має дві 12-мегапіксельні камери — основну та ультраширококутну. У iPhone 18 Pro Apple використовує професійну систему з трьох 48-мегапіксельних камер, а головний модуль отримав змінну діафрагму та ручне керування параметрами знімання.

Усередині iPhone 11 працює A13 Bionic, тоді як iPhone 18 Pro отримав A20 Pro, виготовлений за 2-нм техпроцесом. Новий чип має окремі нейронні прискорювачі та розрахований на роботу з функціями Apple Intelligence і Siri AI.

При цьому iPhone 11 досі не залишився без актуальної системи — модель отримала iOS 27. Однак більшість нових функцій Apple Intelligence та Siri AI їй недоступні, оскільки вони потребують сучаснішого обладнання.

У 2019 році базовий iPhone 11 починався з 64 ГБ, а максимальна версія мала 256 ГБ. Тепер саме 256 ГБ стали мінімальним обсягом для iPhone 18 Pro, а найдорожчу конфігурацію можна отримати вже з 2 ТБ.

Для iPhone 11 Apple заявляла до 17 годин відтворення відео. iPhone 18 Pro в eSIM-версії може працювати до 36 годин у тому самому сценарії, а зарядити його до 50% можна приблизно за 15 хвилин.

iPhone 11 обмежений LTE та Wi-Fi 6, тоді як iPhone 18 Pro отримав новіший модем C2, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 та значно сучаснішу бездротову платформу.

Сім років прогресу Apple добре видно саме на iPhone 11. Старий смартфон досі виконує більшість базових завдань і навіть підтримує iOS 27, тоді як основна різниця з iPhone 18 Pro припадає на дисплей, камери, швидкодію, штучний інтелект, автономність, зв'язок та обсяг пам'яті. І сьогодні актуальні ціни створюють ситуацію, коли за ціною нового iPhone 18 Pro можна купити кілька старих iPhone 11. Різниця між ними становить приблизно 65 000 грн.

Раніше Новини.LIVE писали, що Apple поступово відходить від звичної схеми назв iPhone, за якою кожне нове покоління отримує наступний номер. Поява iPhone Air та iPhone Duo може свідчити про те, що компанія в майбутньому здатна суттєво змінити підхід до найменування смартфонів.

Також Новини.LIVE розповідали, що після презентації iPhone 18 Pro та iPhone Duo компанія Apple підвищила ціни на кілька моделей, які залишилися в офіційному продажу. Подорожчання торкнулося iPhone 16, iPhone 17e, iPhone 17 та iPhone Air.