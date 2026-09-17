iPhone 11 против iPhone 18 Pro: что изменилось за семь лет развития Apple

Смартфон Apple iPhone 11 в руках. Фото: кадр из видео/YouTube

Между выходом iPhone 11 и нового iPhone 18 Pro прошло ровно семь лет, но старый смартфон Apple до сих пор остается чрезвычайно популярным среди украинцев. За это время компания перешла на значительно более дорогие дисплеи, камеры, ИИ и новые процессоры — и разница в цене между двумя моделями в Украине уже может быть почти десятикратной.

О том, что изменилось между iPhone 11 и iPhone 18 Pro за семь лет и сколько сегодня стоит этот технологический скачок, пишет редакция Новини.LIVE.

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Что изменилось между iPhone 11 и iPhone 18 Pro за семь лет

В 2019 году iPhone 11 стартовал в США по цене 699 долларов за версию на 64 ГБ. В 2026 году базовый iPhone 18 Pro с 256 ГБ памяти стоит уже от 1199 долларов. Разница составляет 500 долларов, хотя стоит учитывать, что iPhone 11 был базовой моделью, а iPhone 18 Pro относится к более дорогой профессиональной линейке.

Еще более показательны актуальные украинские цены. На Hotline предложения по iPhone 11 с 64 ГБ памяти начинаются примерно от 7 500 грн, тогда как iPhone 18 Pro на 256 ГБ накануне официального старта продаж предлагают примерно от 73 000 грн. По минимальным ценам новый флагман обходится почти в 10 раз дороже. В то же время в случае такого старого iPhone 11 цена сильно зависит от конкретной версии, состояния и происхождения устройства.

Актуальные цены на iPhone 11. Фото: скриншот

iPhone 11 получил 6,1-дюймовый LCD-дисплей Liquid Retina с разрешением 1792x828 пикселей. В iPhone 18 Pro уже используется 6,3-дюймовый LTPO Super Retina XDR OLED с ProMotion и частотой обновления до 120 Гц. То есть за семь лет изменился не столько размер смартфона, сколько сама технология дисплея.

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iPhone 11 оснащён двумя 12-мегапиксельными камерами — основной и ультраширокоугольной. В iPhone 18 Pro Apple использует профессиональную систему из трёх 48-мегапиксельных камер, а главный модуль получил переменную диафрагму и ручное управление параметрами съёмки.

Внутри iPhone 11 работает A13 Bionic, тогда как iPhone 18 Pro получил A20 Pro, изготовленный по 2-нм технологическому процессу. Новый чип имеет отдельные нейронные ускорители и рассчитан на работу с функциями Apple Intelligence и Siri AI.

При этом iPhone 11 до сих пор не остался без актуальной операционной системы — модель получила iOS 27. Однако большинство новых функций Apple Intelligence и Siri AI ей недоступны, поскольку они требуют более современного оборудования.

В 2019 году базовый iPhone 11 начинался с 64 ГБ, а максимальная версия имела 256 ГБ. Теперь именно 256 ГБ стали минимальным объемом для iPhone 18 Pro, а самую дорогую конфигурацию можно приобрести уже с 2 ТБ.

Для iPhone 11 Apple заявляла до 17 часов воспроизведения видео. iPhone 18 Pro в версии с eSIM может работать до 36 часов в том же сценарии, а зарядить его до 50% можно примерно за 15 минут.

iPhone 11 ограничен LTE и Wi-Fi 6, тогда как iPhone 18 Pro получил более новый модем C2, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и значительно более современную беспроводную платформу.

Семь лет прогресса Apple хорошо видны именно на iPhone 11. Старый смартфон до сих пор справляется с большинством базовых задач и даже поддерживает iOS 27, тогда как основное отличие от iPhone 18 Pro заключается в дисплее, камерах, производительности, искусственном интеллекте, автономности, связи и объеме памяти. И сегодня актуальные цены создают ситуацию, когда за цену нового iPhone 18 Pro можно купить несколько старых iPhone 11. Разница между ними составляет примерно 65 000 грн.

Ранее Новини.LIVE писали, что Apple постепенно отходит от привычной схемы наименования iPhone, по которой каждое новое поколение получает следующий номер. Появление iPhone Air и iPhone Duo может свидетельствовать о том, что компания в будущем способна существенно изменить подход к наименованию смартфонов.

Также Новини.LIVE сообщали, что после презентации iPhone 18 Pro и iPhone Duo компания Apple повысила цены на несколько моделей, оставшихся в официальной продаже. Подорожание коснулось iPhone 16, iPhone 17e, iPhone 17 и iPhone Air.