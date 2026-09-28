Почему стоит перейти на кнопочный телефон в 2026 году: 3 причины покинуть Android

Кнопочный телефон BlackBerry в руках. Фото: Unsplash

Кнопочные телефоны вновь могут заинтересовать тех, кто хочет меньше времени проводить за смартфоном, но не готов полностью отказаться от современных возможностей. Некоторые модели на Android сочетают в себе более простой формат с доступом к базовым приложениям.

О том, почему кнопочный телефон может стать альтернативой смартфону, пишет редакция Новини.LIVE.

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Кнопочные телефоны дольше работают без подзарядки

Простые телефоны обычно потребляют меньше энергии, чем современные смартфоны. В них нет больших дисплеев с высокой частотой обновления и ресурсоемкого программного обеспечения.

Автономность зависит от конкретной модели и установленного аккумулятора. Некоторые кнопочные телефоны способны работать около недели на одном заряде, тогда как другим требуется подзарядка уже через несколько дней.

В любом случае подключать их к зарядному устройству обычно приходится реже, чем смартфоны.

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Кнопочный телефон занимает меньше места

Современные смартфоны становятся всё больше, из-за чего носить их в кармане не всегда удобно. Компактный кнопочный телефон такой проблемы практически не создаёт.

Небольшой корпус легче помещается в кармане, удобнее лежит в руке и не так мешает во время активного движения, в частности на пробежке.

Кнопочные телефоны меньше отслеживают активность

Простые телефоны поддерживают меньше приложений и сервисов, способных собирать информацию о поведении пользователя. Из-за этого они могут передавать меньше данных о том, куда человек ходит, что читает или покупает.

В то же время кнопочные модели на Android нельзя считать полностью конфиденциальными. Некоторые из них поддерживают WhatsApp, Messenger и другие сервисы крупных технологических компаний.

Ранее Новини.LIVE писали, что сделать Android-смартфон более удобным можно с помощью уже имеющихся в системе функций без установки дополнительных программ. При этом расположение нужных настроек и сам набор возможностей могут отличаться в зависимости от конкретной модели.

Также Новини.LIVE рассказывали, что старый смартфон ещё долго может оставаться пригодным для базовых задач, но со временем накопление неисправностей делает его использование менее комфортным или даже опасным. Отдельные проблемы можно устранить с помощью ремонта или настроек, однако несколько симптомов одновременно уже могут свидетельствовать о том, что устройство стоит заменить.