Какие кнопочные телефоны можно купить в 2026 году: 3 бюджетные модели

Кнопочный телефон Nokia в руках. Фото: Unsplash

Кнопочные телефоны в 2026 году отличаются не только длительным временем автономной работы и доступной ценой, но и современными функциями, такими как 4G, USB-C и Bluetooth. В Украине сейчас продаются модели для различных сценариев использования.

О том, какие кнопочные телефоны можно купить в 2026 году и чем они отличаются, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на "Фокус".

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Nokia 235 4G 2nd Edition

Nokia 235 4G 2nd Edition, также известный как Nokia 235 4G (2026), был представлен в июле 2026 года.

Кнопочный телефон Nokia 235 4G 2nd Edition. Фото: ek.ua

Телефон получил 2,8-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 320x240 пикселей, 64 МБ оперативной и 128 МБ встроенной памяти. Предусмотрена поддержка microSD до 32 ГБ. Модель поддерживает 4G LTE, Bluetooth 5.0 и две Nano-SIM-карты. Также предусмотрены основная камера на 2 МП, фронтальная на 0,3 МП и голосовой ИИ-помощник Sikey AI.

Съемный аккумулятор имеет емкость 1450 мАч, а зарядка осуществляется через USB Type-C.

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Sigma mobile X-treme PM68 подойдет тем, кому нужен защищенный телефон с большим аккумулятором.

Кнопочный телефон Sigma mobile X-treme PM68. Фото: ek.ua

Модель оснащена 3,5-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 480x320 пикселей, 64 МБ оперативной и 64 МБ встроенной памяти с поддержкой карт microSD объемом до 32 ГБ. Корпус защищен по стандартам IP68 и IP69K, а аккумулятор емкостью 7000 мАч может использоваться в качестве портативного зарядного устройства.

Телефон поддерживает две Nano-SIM-карты и Bluetooth 3.0, однако работает только в сетях 2G. Основная камера имеет разрешение 0,3 МП, фронтальной камеры нет.

HMD 130 Music

HMD 130 Music ориентирован прежде всего на прослушивание музыки.

Кнопочный телефон HMD 130 Music. Фото: ek.ua

Телефон оснащён 2,4-дюймовым TN-дисплеем с разрешением 240x320 пикселей, 8 МБ оперативной и 16 МБ встроенной памяти. Память можно расширить с помощью карты microSD до 32 ГБ.

Для прослушивания музыки предусмотрены MP3-плеер, FM-радио, внешний динамик мощностью 2 Вт, физические кнопки управления воспроизведением и разъем 3,5 мм для наушников. Также есть Bluetooth 5.0, два слота для SIM-карт, USB Type-C и аккумулятор на 2500 мАч. При этом модель не поддерживает 4G и не имеет камер.

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