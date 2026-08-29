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Главная Техно Кнопочные телефоны ещё живы: 3 модели, которые можно купить в 2026 году

Кнопочные телефоны ещё живы: 3 модели, которые можно купить в 2026 году

Ua ru
29 августа 2026 16:32
Какие кнопочные телефоны можно купить в 2026 году: 3 бюджетные модели
Кнопочный телефон Nokia в руках. Фото: Unsplash

Кнопочные телефоны в 2026 году отличаются не только длительным временем автономной работы и доступной ценой, но и современными функциями, такими как 4G, USB-C и Bluetooth. В Украине сейчас продаются модели для различных сценариев использования.

О том, какие кнопочные телефоны можно купить в 2026 году и чем они отличаются, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на "Фокус".

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Nokia 235 4G 2nd Edition

Nokia 235 4G 2nd Edition, также известный как Nokia 235 4G (2026), был представлен в июле 2026 года.

Кнопочный телефон Nokia 235 4G 2026
Кнопочный телефон Nokia 235 4G 2nd Edition. Фото: ek.ua

Телефон получил 2,8-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 320x240 пикселей, 64 МБ оперативной и 128 МБ встроенной памяти. Предусмотрена поддержка microSD до 32 ГБ. Модель поддерживает 4G LTE, Bluetooth 5.0 и две Nano-SIM-карты. Также предусмотрены основная камера на 2 МП, фронтальная на 0,3 МП и голосовой ИИ-помощник Sikey AI.

Съемный аккумулятор имеет емкость 1450 мАч, а зарядка осуществляется через USB Type-C.

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Sigma mobile X-treme PM68 подойдет тем, кому нужен защищенный телефон с большим аккумулятором.

Кнопочный телефон Sigma mobile X-treme PM68
Кнопочный телефон Sigma mobile X-treme PM68. Фото: ek.ua

Модель оснащена 3,5-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 480x320 пикселей, 64 МБ оперативной и 64 МБ встроенной памяти с поддержкой карт microSD объемом до 32 ГБ. Корпус защищен по стандартам IP68 и IP69K, а аккумулятор емкостью 7000 мАч может использоваться в качестве портативного зарядного устройства.

Телефон поддерживает две Nano-SIM-карты и Bluetooth 3.0, однако работает только в сетях 2G. Основная камера имеет разрешение 0,3 МП, фронтальной камеры нет.

HMD 130 Music

HMD 130 Music ориентирован прежде всего на прослушивание музыки.

Кнопочный телефон HMD 130 Music
Кнопочный телефон HMD 130 Music. Фото: ek.ua

Телефон оснащён 2,4-дюймовым TN-дисплеем с разрешением 240x320 пикселей, 8 МБ оперативной и 16 МБ встроенной памяти. Память можно расширить с помощью карты microSD до 32 ГБ.

Для прослушивания музыки предусмотрены MP3-плеер, FM-радио, внешний динамик мощностью 2 Вт, физические кнопки управления воспроизведением и разъем 3,5 мм для наушников. Также есть Bluetooth 5.0, два слота для SIM-карт, USB Type-C и аккумулятор на 2500 мАч. При этом модель не поддерживает 4G и не имеет камер.

Ранее Новини.LIVE писали, что культовая Nokia 3210 может получить вторую жизнь не в виде современной реплики, а в виде обновленного оригинала. Энтузиаст работает над новой платой для модели 1999 года, чтобы сохранить знакомый дизайн и одновременно добавить современные функции.

Также Новини.LIVE сообщали, что самыми продаваемыми мобильными телефонами в истории остаются не iPhone, а старые кнопочные модели Nokia. Их массовую популярность в своё время обеспечили простота, доступная цена и надёжность.

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Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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