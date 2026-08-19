Почему стоит перейти на кнопочный телефон в 2026 году: 3 причины покинуть Android

Кнопочный телефон BlackBerry. Фото: Unsplash

Кнопочные телефоны могут стать альтернативой для тех, кто хочет меньше времени проводить со смартфоном, но не готов полностью отказаться от современных функций. Некоторые модели на Android поддерживают приложения и при этом остаются более компактными и автономными.

О том, какие преимущества имеют кнопочные телефоны и почему на них стоит обратить внимание, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Кнопочные телефоны дольше работают без подзарядки

Даже функциональный кнопочный телефон обычно потребляет меньше энергии, чем смартфон. У таких устройств нет больших дисплеев с частотой обновления более 60 Гц и энергоемкого программного обеспечения.

Точная автономность зависит от конкретной модели. Благодаря невысокому энергопотреблению в компактном корпусе может использоваться аккумулятор меньшей емкости, чем в современных смартфонах.

Некоторые кнопочные телефоны способны работать около недели на одном заряде, другие — несколько дней. В любом случае заряжать их может понадобиться реже, чем обычный смартфон.

Читайте также:

Кнопочный телефон легче носить с собой

Современные смартфоны становятся всё больше, из-за чего не всегда удобно помещаются в кармане.

Компактный кнопочный телефон занимает меньше места, удобнее лежит в руке и может быть более практичным, например, во время пробежки.

Кнопочные телефоны могут в меньшей степени отслеживать активность

Некоторые кнопочные телефоны на Android поддерживают WhatsApp, Messenger и другие приложения крупных технологических компаний, поэтому полностью конфиденциальными такие устройства назвать нельзя.

В то же время они обычно не поддерживают большинство популярных приложений, которые могут собирать информацию о поведении пользователя.

Из-за меньшего количества установленных сервисов кнопочный телефон потенциально может собирать меньше данных о том, куда ходит пользователь, что читает, о чем говорит и что покупает.

Ранее Новини.LIVE писали, что смартфон хранит немало конфиденциальной информации. Необычные изменения в работе устройства могут свидетельствовать о постороннем доступе или появлении шпионского программного обеспечения.

Также Новини.LIVE рассказывали, что даже не самый новый смартфон может ещё несколько лет справляться с повседневными задачами. В то же время отдельные привычки пользователя способны быстрее изнашивать аккумулятор, повреждать корпус и ухудшать работу системы.