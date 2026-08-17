Как понять, что ваш смартфон прослушивают: 5 основных признаков слежки

Смартфон в руках. Фото: Pexels

Смартфон хранит пароли, фотографии, банковские данные и личную переписку, поэтому доступ к нему может представлять серьезную угрозу конфиденциальности. Некоторые изменения в работе устройства могут указывать на появление шпионского программного обеспечения или посторонний доступ.

О пяти признаках, которые могут свидетельствовать о слежке через смартфон, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Батарея стала заметно быстрее разряжаться

Если смартфон быстро теряет заряд даже в режиме ожидания, причиной может быть фоновая работа шпионского программного обеспечения.

Такие программы способны без ведома пользователя собирать и передавать информацию, увеличивая нагрузку на аккумулятор и расход мобильного трафика.

Камера или микрофон включаются самостоятельно

Неожиданное появление индикатора камеры или активация микрофона может быть сигналом работы программного обеспечения для слежки.

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Такие программы могут записывать видео или звук в режиме реального времени. Насторожить также могут посторонние шумы или щелчки во время телефонных разговоров, которые могут свидетельствовать о прослушивании.

На смартфоне появились неизвестные приложения

Вредоносное программное обеспечение иногда маскируется под "системные службы" или "обновления Android".

Если в списке появились неизвестные приложения, которые пользователь не устанавливал и которые не удается удалить, это может быть признаком заражения.

Такие программы способны получать доступ к фотографиям, геолокации и сообщениям.

Увеличился трафик, а телефон перезагружается или нагревается

Беспричинные перезагрузки, зависания или нагрев смартфона могут указывать на удаленное управление устройством.

Если одновременно резко увеличился расход мобильного трафика, смартфон стоит проверить антивирусом.

Поступают подозрительные уведомления о входах

Уведомления о входе в аккаунт с неизвестного устройства являются тревожным сигналом.

Также стоит обращать внимание на необычные SMS со ссылками. Через них злоумышленники могут пытаться установить на смартфон шпионские приложения.

Ранее Новини.LIVE писали, что даже владельцы мощных Android-смартфонов нередко используют лишь часть доступных функций. Некоторые возможности могут быть отключены или неактивны по умолчанию, из-за чего повседневное использование устройства становится менее удобным.

Также Новини.LIVE сообщали, что продолжительность программной поддержки Android-смартфонов существенно зависит от производителя. Google и Samsung для актуальных моделей предлагают 6-7 лет поддержки, тогда как отдельные бренды ограничиваются лишь одним или двумя крупными обновлениями системы.