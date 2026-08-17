Цветные точки в углу экрана: что они означают на Android

Зеленая точка в углу экрана Android. Фото: кадр из видео/YouTube

Небольшая зеленая или синяя точка в верхнем углу экрана Android появляется не случайно. Так смартфон предупреждает, что какое-то приложение прямо сейчас использует камеру, микрофон или данные о местоположении.

О том, что означают зеленая и синяя точки на Android и как проверить активность приложений, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на How-To Geek.

Что означает зеленая точка на Android

Зеленая точка в правой части строки состояния является индикатором конфиденциальности. Она появляется, когда приложение получает доступ к камере, микрофону или сразу к обоим датчикам.

На смартфонах Google Pixel отображается небольшая зеленая точка. На Samsung Galaxy сначала могут появиться значки камеры или микрофона, которые через несколько секунд превращаются в зеленую точку.

Подобный индикатор предусмотрен и на других Android-смартфонах с Android 12 и более поздними версиями системы.

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Как узнать, какое приложение использует камеру или микрофон

Если открыть панель уведомлений, зеленая точка превратится в значок камеры, микрофона или обоих сразу, например, во время записи видео.

Нажав на значок, можно увидеть, какое именно приложение использует соответствующий датчик.

На устройствах Pixel после нажатия открывается информация об использовании микрофона, камеры и геолокации. Оттуда можно перейти к разрешениям приложения и при необходимости запретить ему доступ.

Кроме того, кнопка "See recent access" открывает панель конфиденциальности Android, где показано, какие приложения в течение последних 24 часов обращались к микрофону, камере и геолокации.

Что означает синяя точка на Android

Синяя точка сообщает, что определенное приложение в данный момент получает информацию о местоположении смартфона.

Это может быть Google Maps, "Погода" или другое приложение, которому пользователь разрешил доступ к геолокации.

Синий индикатор появился в Android 16 и работает аналогично зеленому. Через панель уведомлений можно проверить, какое приложение использует геолокацию, изменить его разрешение или перейти к истории доступа.

На iPhone также есть индикаторы конфиденциальности

Apple использует похожую систему начиная с iOS 14, выпущенной в 2020 году.

На iPhone оранжевая точка означает использование микрофона, а зеленая появляется во время работы камеры. Если приложение одновременно использует камеру и микрофон, также отображается зеленый индикатор.

Для доступа к геолокации на iPhone вместо точки используется небольшой значок стрелки.

Ранее Новини.LIVE писали, что даже мощный Android-смартфон может использоваться далеко не на полную мощность. Часть полезных возможностей часто отключена по умолчанию или скрыта в настройках, из-за чего повседневная работа с устройством становится менее удобной.

Также Новини.LIVE рассказывали, что с годами у смартфона могут появиться проблемы, которые уже нет смысла устранять ремонтом или изменением настроек. Некоторые признаки свидетельствуют о том, что устройство постепенно приближается к завершению своего нормального жизненного цикла.