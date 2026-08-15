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Когда пора менять смартфон: 6 основных признаков

15 августа 2026 06:32
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Владимир Мололкин
редактор, эксперт рубрики "Техно"
Когда менять смартфон: основные признаки того, что пора обновить телефон
Смартфон в руках. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Владимир Мололкин
редактор, эксперт рубрики "Техно"

Смартфон может работать годами, но постепенно возникают проблемы, которые уже не всегда стоит устранять с помощью ремонта или изменения настроек. Некоторые признаки прямо указывают на то, что устройство приближается к концу своего нормального срока службы.

О шести основных признаках, по которым можно понять, что смартфон пора менять, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Смартфон больше не получает обновления

Срок программной поддержки зависит от производителя и конкретной модели. Одни смартфоны получают крупные обновления примерно в течение трех лет с момента выхода, другие — до семи лет.

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После завершения поддержки пользователь перестает получать новые функции, а со временем отдельные приложения могут перестать запускаться.

Отсутствие патчей безопасности также делает устройство более уязвимым.

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Батарею приходится заряжать несколько раз в день

Если смартфон уже не выдерживает день без нескольких подзарядок, это может свидетельствовать об износе аккумулятора.

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Еще один признак — зарядка стала заметно дольше, чем примерно полгода назад. Аккумуляторы со временем естественным образом изнашиваются.

Иногда проблему решает замена аккумулятора, но стоит сравнить стоимость ремонта с покупкой нового смартфона.

Также нужно проверить разъем питания, поскольку пыль и грязь могут препятствовать нормальному контакту кабеля.

Телефон перегревается без видимой причины

Источником чрезмерного нагрева может быть аккумулятор, чипсет, камера или другие компоненты смартфона.

Длительный перегрев может привести к троттлингу, снижению яркости дисплея и другим проблемам.

Сначала стоит перезагрузить устройство или сбросить его к заводским настройкам и проверить, продолжает ли оно сильно нагреваться при запуске различных приложений.

Если проблема остается, это уже может быть весомым аргументом в пользу замены смартфона.

Смартфон сам перезагружается или зависает

Причина регулярных зависаний и самопроизвольных перезапусков может быть как программной, так и аппаратной.

В первом случае может помочь сброс настроек или поиск приложения, вызывающего проблему. Если неисправность связана с памятью, аккумулятором, контактами или другими компонентами, может потребоваться ремонт или замена устройства.

Стоит также проверить смартфон без чехла. Он может давить на кнопки, а магнитная застежка иногда способна мешать нормальной работе.

Экран перестал нормально реагировать на прикосновения

Прежде чем делать вывод о неисправности, нужно очистить дисплей. Влага, перчатки или старая защитная пленка с пузырьками воздуха могут ухудшать чувствительность сенсора.

Причиной также могут быть трещины и сколы. Для начала стоит перезагрузить смартфон.

Если сенсор поврежден или после ударов или длительного использования начали отходить контакты, без ремонта уже не обойтись.

Когда проблемы с экраном сопровождаются перегревом или зависаниями, можно также проверить смартфон после сброса к заводским настройкам и без чехла.

Появились постоянные проблемы с сетью или Wi-Fi

На старых смартфонах проблемы со связью могут появляться постепенно. В то же время даже новые модели, привезенные из других стран, иногда не поддерживают необходимые локальные стандарты и сотовые диапазоны.

Сначала стоит включить и выключить "Режим полета", а затем перезагрузить телефон.

Следующий шаг — проверить SIM-карту. Она могла сместиться, загрязниться или выйти из строя, особенно если её ранее обрезали вручную.

SIM-карту можно извлечь, протереть и, по возможности, проверить работу смартфона с другой картой.

Ранее Новини.LIVE писали, что продолжительность программной поддержки Android-смартфонов существенно зависит от производителя. Google и Samsung для актуальных моделей предлагают 6-7 лет обновлений, тогда как некоторые бренды ограничиваются лишь одним или двумя крупными обновлениями системы.

Также Новини.LIVE рассказывали, что после нескольких лет использования Android-смартфон может заметно потерять производительность из-за кэша, накопленных файлов, лишних приложений и фоновых процессов. Улучшить работу устройства можно примерно за 10 минут без покупки нового телефона.

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