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4 бренда смартфонов, которые лишат владельцев новых версий Android

14 августа 2026 14:24
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Владимир Мололкин
редактор, эксперт рубрики "Техно"
4 бренда Android-смартфонов с самой короткой программной поддержкой
Системное обновление смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Владимир Мололкин
редактор, эксперт рубрики "Техно"

Срок программной поддержки Android-смартфона может значительно варьироваться в зависимости от производителя. В то время как Google и Samsung предлагают для актуальных моделей 6-7 лет поддержки, некоторые бренды ограничиваются лишь одним или двумя крупными обновлениями системы.

О четырёх брендах Android-смартфонов с самой короткой поддержкой обновлений пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Motorola

Даже флагманские смартфоны Motorola могут получать только два года новых версий Android и до трех лет патчей безопасности. В среднем ценовом сегменте ситуация ещё сложнее: такие модели обычно получают одно крупное обновление Android и два года исправлений безопасности, хотя есть и исключения.

Смартфон Motorola Moto G75 5G
Смартфон Motorola Moto G75 5G. Фото: ek.ua

Кроме того, Motorola иногда выпускает обновления с задержкой, поэтому обещанный апдейт может поступить на устройство значительно позже.

В то же время более короткий срок поддержки компания компенсирует ценой. Смартфоны серии Moto G часто стоят менее 200 долларов и предлагают хорошую автономность и достойные камеры.

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Xiaomi

В 2026 году Xiaomi увеличила срок поддержки некоторых моделей. В частности, Xiaomi 14 и Xiaomi 15 получили до пяти лет программной поддержки, а Poco F6 — четыре года.

Смартфон Poco X8 Pro Max
Смартфон Poco X8 Pro Max. Фото: ek.ua

В то же время бюджетные смартфоны компании в основном остаются на схеме с двумя-тремя годами поддержки, причем без четких официальных гарантий.

Зато по цене менее 300 долларов модели Redmi Note или Poco X могут предлагать AMOLED-дисплей, быструю зарядку мощностью более 67 Вт и достойную камеру.

TCL

TCL в основном работает в среднем ценовом сегменте, а её смартфоны получают программную поддержку не дольше двух лет. Были и случаи, когда отдельная модель вообще не получала следующую версию Android.

Смартфон TCL 60 SE NxtPaper
Смартфон TCL 60 SE NxtPaper. Фото: ek.ua

Одной из главных особенностей бренда остается технология NxtPaper, которая делает изображение похожим на экран электронной книги и может быть удобной для длительного чтения.

Например, TCL 60 XE Nxtpaper имеет 8 ГБ оперативной памяти, дисплей с частотой 120 Гц и 256 ГБ встроенной памяти.

RedMagic

Начиная с RedMagic 11 Pro, компания предлагает два крупных обновления Android и три года патчей безопасности. У более старых моделей срок поддержки определялся индивидуально, поэтому заранее предсказать его было сложнее.

Смартфон Nubia Red Magic 11 Pro
Смартфон Nubia Red Magic 11 Pro. Фото: ek.ua

Для смартфона с флагманским процессором два крупных обновления означают, что модель, выпущенная на базе Android 15, завершит поддержку новых версий на Android 17, даже если её характеристики будут оставаться актуальными дольше.

В то же время RedMagic предлагает мощную комплектацию. RedMagic 11 Pro стоимостью около 699 долларов получил Snapdragon 8 Elite Gen 5, 24 ГБ оперативной памяти, AMOLED-дисплей с частотой 144 Гц и аккумулятор емкостью 7500 мАч.

Ранее Новини.LIVE писали, что смартфон может продолжать работать и после прекращения официальной поддержки производителя. В то же время без новых обновлений и патчей уровень его защиты постепенно снижается.

Также Новини.LIVE рассказывали, что смартфоны Samsung Galaxy обладают рядом особых функций One UI, которых нет на многих других Android-устройствах. Среди них — инструменты для защиты данных, работы с Wi-Fi, автоматизации и использования телефона в качестве настольного компьютера.

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