Як зрозуміти, що ваш смартфон прослуховують: 5 головних ознак контролю

Смартфон в руках. Фото: Pexels

Смартфон зберігає паролі, фотографії, банківські дані та особисті листування, тому доступ до нього може становити серйозну загрозу конфіденційності. Деякі зміни в роботі пристрою можуть вказувати на появу шпигунського програмного забезпечення або сторонній доступ.

Про п'ять ознак, які можуть свідчити про стеження через смартфон, розповідає редакція Новини.LIVE.

Батарея почала помітно швидше розряджатися

Якщо смартфон швидко втрачає заряд навіть у режимі очікування, причиною може бути фонова робота шпигунського програмного забезпечення.

Такі програми здатні без відома користувача збирати та передавати інформацію, збільшуючи навантаження на акумулятор і витрати мобільного трафіку.

Камера або мікрофон вмикаються самостійно

Несподівана поява індикатора камери або активація мікрофона може бути сигналом роботи програмного забезпечення для стеження.

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Такі програми можуть записувати відео або звук у реальному часі. Насторожити також можуть сторонні шуми чи клацання під час телефонних розмов, які можуть свідчити про прослуховування.

На смартфоні з'явилися невідомі застосунки

Шкідливе програмне забезпечення іноді маскується під "системні служби" або "оновлення Android".

Якщо у списку з'явилися невідомі застосунки, які користувач не встановлював і які не вдається видалити, це може бути ознакою зараження.

Такі програми здатні отримувати доступ до фотографій, геолокації та повідомлень.

Зріс трафік, а телефон перезавантажується або гріється

Безпричинні перезавантаження, зависання або нагрівання смартфона можуть вказувати на віддалене керування пристроєм.

Якщо одночасно різко збільшилися витрати мобільного трафіку, смартфон варто перевірити антивірусом.

Надходять підозрілі сповіщення про входи

Повідомлення про вхід в обліковий запис із невідомого пристрою є тривожним сигналом.

Також варто звертати увагу на незвичайні SMS із посиланнями. Через них зловмисники можуть намагатися встановити на смартфон шпигунські застосунки.

Раніше Новини.LIVE писали, що навіть власники потужних Android-смартфонів нерідко використовують лише частину доступних функцій. Деякі можливості можуть бути вимкнені або неактивні за замовчуванням, через що щоденне користування пристроєм стає менш зручним.

Також Новини.LIVE розповідали, що тривалість програмної підтримки Android-смартфонів суттєво залежить від виробника. Google і Samsung для актуальних моделей пропонують 6-7 років підтримки, тоді як окремі бренди обмежуються лише одним або двома великими оновленнями системи.