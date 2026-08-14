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4 бренди смартфонів, які залишать власників без нових версій Android

14 серпня 2026 14:24
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Володимир Мололкін
редактор, експерт рубрики "Техно"
4 бренди Android-смартфонів із найкоротшою програмною підтримкою
Системне оновлення смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Володимир Мололкін
редактор, експерт рубрики "Техно"

Термін програмної підтримки Android-смартфона може сильно відрізнятися залежно від виробника. Поки Google і Samsung пропонують для актуальних моделей 6-7 років підтримки, деякі бренди обмежуються лише одним або двома великими оновленнями системи.

Про чотири бренди Android-смартфонів із найкоротшою підтримкою оновленнями пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Motorola

Навіть флагманські смартфони Motorola можуть отримувати лише два роки нових версій Android і до трьох років патчів безпеки. У середньому ціновому сегменті ситуація ще складніша: такі моделі зазвичай отримують одне велике оновлення Android і два роки виправлень безпеки, хоча є й винятки.

Смартфон Motorola Moto G75 5G
Смартфон Motorola Moto G75 5G. Фото: ek.ua

Крім того, Motorola іноді випускає оновлення із затримкою, тому обіцяний апдейт може надійти на пристрій значно пізніше.

Водночас коротший термін підтримки компанія компенсує ціною. Смартфони серії Moto G часто коштують менше 200 доларів і пропонують хорошу автономність та гідні камери.

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Xiaomi

У 2026 році Xiaomi збільшила термін підтримки деяких моделей. Зокрема, Xiaomi 14 і Xiaomi 15 отримали до п'яти років програмної підтримки, а Poco F6 — чотири роки.

Смартфон Poco X8 Pro Max
Смартфон Poco X8 Pro Max. Фото: ek.ua

Водночас бюджетні смартфони компанії переважно залишаються на схемі з двома-трьома роками підтримки, причому без чітких офіційних гарантій.

Натомість за ціною менш як 300 доларів моделі Redmi Note або Poco X можуть пропонувати AMOLED-дисплей, швидке заряджання потужністю понад 67 Вт і гідну камеру.

TCL

TCL переважно працює у середньому ціновому сегменті, а її смартфони отримують програмну підтримку не довше двох років. Були й випадки, коли окрема модель взагалі не отримувала наступної версії Android.

Смартфон TCL 60 SE NxtPaper
Смартфон TCL 60 SE NxtPaper. Фото: ek.ua

Однією з головних особливостей бренду залишається технологія Nxtpaper, яка робить зображення схожим на екран електронної книги та може бути зручною для тривалого читання.

Наприклад, TCL 60 XE Nxtpaper має 8 ГБ оперативної пам'яті, дисплей із частотою 120 Гц і 256 ГБ вбудованої пам'яті.

RedMagic

Починаючи з RedMagic 11 Pro, компанія пропонує два великі оновлення Android і три роки патчів безпеки. У старіших моделей термін підтримки визначався індивідуально, тому заздалегідь передбачити його було складніше.

Смартфон Nubia Red Magic 11 Pro
Смартфон Nubia Red Magic 11 Pro. Фото: ek.ua

Для смартфона з флагманським процесором два великі оновлення означають, що модель, яка вийшла з Android 15, завершить підтримку нових версій на Android 17, навіть якщо її характеристики залишатимуться актуальними довше.

Водночас RedMagic пропонує потужне оснащення. RedMagic 11 Pro вартістю близько 699 доларів отримав Snapdragon 8 Elite Gen 5, 24 ГБ оперативної пам'яті, AMOLED-дисплей із частотою 144 Гц і акумулятор місткістю 7500 мАг.

Раніше Новини.LIVE писали, що смартфон може й надалі працювати після завершення офіційної підтримки виробника. Водночас без нових оновлень і патчів рівень його захисту поступово знижується.

Також Новини.LIVE розповідали, що смартфони Samsung Galaxy мають низку особливих функцій One UI, яких немає на багатьох інших Android-пристроях. Серед них — інструменти для захисту даних, роботи з Wi-Fi, автоматизації та використання телефона як настільного комп'ютера.

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