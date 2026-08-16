ТОП-10 помилок користувачів Android, які погіршують досвід використання смартфона

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Навіть власники Android-смартфонів із хорошими характеристиками часто використовують лише частину доступних можливостей. Деякі вимкнені функції та стандартні налаштування можуть робити щоденне користування пристроєм менш зручним.

Про десять поширених помилок користувачів Android та функції, які можуть покращити роботу зі смартфоном, розповідає редакція Новини.LIVE з посиланням на MakeUseOf.

Не використовують розблокування обличчям та Extend Unlock

Більшість Android-смартфонів мають сканер відбитків пальців, але розблокування обличчям може бути зручним, коли руки мокрі або зайняті.

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Функція Extend Unlock, яка раніше називалася Smart Lock, дозволяє залишати смартфон розблокованим у довірених умовах — наприклад, вдома, під час тримання пристрою в руках або після підключення до смартгодинника чи автомобіля.

Залишають стандартні 60 Гц

Навіть смартфон із підтримкою 90 або 120 Гц може за замовчуванням працювати на частоті 60 Гц для економії заряду.

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Не користуються функцією Dual Apps

Власникам кількох облікових записів Telegram, Facebook або Instagram може бути корисною функція Dual Apps.

Вона створює другу копію застосунку та дозволяє користуватися різними акаунтами без постійного перемикання між ними.

Ігнорують захист акумулятора

Акумулятор смартфона поступово втрачає місткість, а функція захисту батареї допомагає уповільнити цей процес.

Вона обмежує заряджання приблизно на рівні 80%, допомагаючи запобігати перегріванню та зношенню батареї.

Не налаштовують Digital Wellbeing

Digital Wellbeing дозволяє контролювати час використання смартфона, встановлювати обмеження для окремих застосунків та активувати режим фокусування.

Функція Bedtime Mode перед сном переводить дисплей у відтінки сірого та вимикає сповіщення.

Залишають стандартні рингтони та звуки сповіщень

Окремі рингтони для контактів дозволяють зрозуміти, хто телефонує, навіть не дістаючи смартфон.

Різні звуки можна встановлювати й для застосунків, щоб швидше відрізняти важливі повідомлення від менш важливих.

Не змінюють панель швидких налаштувань

Розташування кнопок у швидких налаштуваннях Android можна змінити відповідно до власних потреб.

На панель можна винести функції, які використовуються найчастіше, наприклад нотатки, сканер QR-кодів або керування телевізором.

Не вмикають історію сповіщень

Після закриття сповіщення Android за замовчуванням прибирає його з панелі.

Увімкнена історія сповіщень дозволяє повернутися до випадково видалених повідомлень, а також переглядати видалені повідомлення у Telegram.

Ігнорують Split-Screen і PiP

Режим розділеного екрана дозволяє одночасно працювати у двох застосунках. Наприклад, можна переглядати календар і паралельно набирати повідомлення.

Режим "картинка в картинці" (PiP) дає змогу залишити відео або Google Maps поверх інших відкритих програм.

Не відкривають меню "Для розробників"

Меню для розробників містить додаткові налаштування, які можуть впливати на роботу смартфона.

Наприклад, зменшення анімацій робить взаємодію з пристроєм швидшою, а Force Dark Mode дозволяє активувати темний режим навіть у програмах, які його не підтримують.

Багато з цих можливостей Android за замовчуванням вимкнені, хоча їх активація може зробити користування смартфоном зручнішим.

Раніше Новини.LIVE писали, що уповільнення Android-смартфона не обов'язково свідчить про його застарілість або несправність. На швидкодію можуть впливати тимчасові файли застосунків і браузера, які поступово накопичуються та займають місце у сховищі.

Також Новини.LIVE розповідали, що термін програмної підтримки Android-смартфонів суттєво залежить від виробника. Google і Samsung для актуальних моделей пропонують 6-7 років оновлень, тоді як деякі бренди обмежуються лише одним або двома великими апдейтами системи.