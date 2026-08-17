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Какие привычки на самом деле "убивают" смартфон быстрее, чем время

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2026 14:24
7 привычек, которые сокращают срок службы смартфона и портят аккумулятор
Android-смартфон в руках. Фото: Pexels

Даже старый смартфон может оставаться пригодным для повседневных задач в течение нескольких лет. В то же время некоторые привычки пользователя могут значительно быстрее привести к повреждению корпуса, аккумулятора или ухудшению работы системы.

О том, что сокращает срок службы смартфона и каких привычек следует избегать, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на NV.

Ношение смартфона в заднем кармане

Смартфон в заднем кармане джинсов может оказаться под сильным давлением, например, при приседании. Из-за этого корпус может погнуться или даже сломаться.

Кроме того, возрастает риск случайно уронить устройство или потерять его. Дополнительной защитой от повреждений может стать качественный чехол.

Контакт с водой

Даже если производитель заявляет о защите от воды, смартфон не стоит намеренно подвергать контакту с ней.

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Для использования устройства у бассейна, пруда или другого водоема можно воспользоваться специальным герметичным чехлом.

Перегрев и сильный мороз

Высокие и низкие температуры негативно влияют на смартфон. Летом одновременная работа навигатора и прямые солнечные лучи, проникающие через лобовое стекло автомобиля, могут сильно нагреть аккумулятор.

Перегрев приводит к потере емкости аккумулятора, поэтому после появления предупреждения о высокой температуре телефон следует убрать в тень.

В сильный мороз аккумулятор может быстро терять заряд, а при температуре около -20 °С внутренние компоненты становятся более хрупкими. В таких условиях смартфон лучше держать во внутреннем кармане куртки.

Неправильная зарядка и дешёвые кабели

Современные литиевые аккумуляторы не нужно постоянно разряжать до нуля и заряжать до 100%. Для долговечности аккумулятора оптимальным считается диапазон от 40% до 80%.

Опасность также могут представлять дешевые кабели без специального микрочипа для регулирования напряжения. Из-за скачка тока они способны повредить аккумулятор или плату питания.

Грязь в разъеме и переполненная память

В разъеме для зарядки постепенно скапливаются пыль и ворс из карманов. Из-за этого штекер может перестать плотно прилегать, а смартфон — нормально заряжаться.

Очистить разъем можно мягкой щеточкой.

Переполненное внутреннее хранилище также может замедлять работу операционной системы. Ненужные приложения следует удалять, фотографии переносить в облако, а загруженные видео и музыку — регулярно удалять.

Смартфон никогда не перезагружают

Еженедельная перезагрузка позволяет программному обеспечению обновиться и очистить временный кэш.

Это также освобождает оперативную память и может вернуть устройству более быструю работу.

Смартфон меняют только из-за его возраста

Старое устройство не обязательно нужно сразу заменять, если оно продолжает справляться с необходимыми задачами и получает поддержку.

Например, iPhone 6s получал новые версии системы в течение шести лет после выхода. Восстановленные подержанные смартфоны также могут работать не хуже новых устройств из магазина.

Ранее Новини.LIVE писали, что Android-смартфон может заметно терять заряд ночью даже без активного использования и с выключенным экраном. Одной из причин может быть фоновая функция, которая постоянно сканирует пространство в поисках беспроводных сигналов.

Также Новини.LIVE сообщали, что со временем аккумулятор смартфона постепенно теряет первоначальную ёмкость, из-за чего устройство приходится заряжать чаще. На Android проверить состояние батареи можно через системные настройки или с помощью специальных приложений.

полезные советы функции смартфона Android-смартфон
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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