Які кнопкові телефони можна купити у 2026 році: 3 бюджетні моделі

Кнопковий телефон Nokia в руках. Фото: Unsplash

Кнопкові телефони у 2026 році пропонують не лише тривалу автономність і доступну ціну, а й сучасні функції на кшталт 4G, USB-C та Bluetooth. В Україні зараз продаються моделі для різних сценаріїв.

Про те, які кнопкові телефони можна купити у 2026 році та чим вони відрізняються, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на "Фокус".

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Nokia 235 4G 2nd Edition

Nokia 235 4G 2nd Edition, також відомий як Nokia 235 4G (2026), представили у липні 2026 року.

Кнопковий телефон Nokia 235 4G 2nd Edition. Фото: ek.ua

Телефон отримав 2,8-дюймовий IPS-дисплей із роздільною здатністю 320x240 пікселів, 64 МБ оперативної та 128 МБ вбудованої пам'яті. Є підтримка microSD до 32 ГБ. Модель підтримує 4G LTE, Bluetooth 5.0 і дві Nano-SIM. Також передбачені основна камера на 2 МП, фронтальна на 0,3 МП та голосовий ШІ-помічник Sikey AI.

Знімний акумулятор має місткість 1450 мАг, а заряджання здійснюється через USB Type-C.

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Sigma mobile X-treme PM68

Sigma mobile X-treme PM68 підійде тим, кому потрібен захищений телефон із великим акумулятором.

Кнопковий телефон Sigma mobile X-treme PM68. Фото: ek.ua

Модель має 3,5-дюймовий TFT-дисплей із роздільною здатністю 480x320 пікселів, 64 МБ оперативної та 64 МБ вбудованої пам'яті з підтримкою карт microSD до 32 ГБ. Корпус захищений за стандартами IP68 та IP69K, а акумулятор на 7000 мАг може використовуватися як повербанк.

Телефон підтримує дві Nano-SIM і Bluetooth 3.0, однак працює лише в мережах 2G. Основна камера має роздільну здатність 0,3 МП, фронтальної камери немає.

HMD 130 Music

HMD 130 Music орієнтований насамперед на прослуховування музики.

Кнопковий телефон HMD 130 Music. Фото: ek.ua

Телефон оснащений 2,4-дюймовим TN-дисплеєм із роздільною здатністю 240x320 пікселів, 8 МБ оперативної та 16 МБ вбудованої пам'яті. Сховище можна розширити картою microSD до 32 ГБ.

Для музики передбачені MP3-плеєр, FM-радіо, зовнішній динамік потужністю 2 Вт, фізичні кнопки керування відтворенням і роз'єм 3,5 мм для навушників. Також є Bluetooth 5.0, два слоти для SIM-карт, USB Type-C та акумулятор на 2500 мАг. Водночас модель не підтримує 4G і не має камер.

Раніше Новини.LIVE писали, що культова Nokia 3210 може отримати друге життя не як сучасна репліка, а у вигляді оновленого оригіналу. Ентузіаст працює над новою платою для моделі 1999 року, щоб зберегти знайомий дизайн і водночас додати сучасні функції.

Також Новини.LIVE розповідали, що найпродаванішими мобільними телефонами в історії залишаються не iPhone, а старі кнопкові моделі Nokia. Їхню масову популярність свого часу забезпечили простота, доступна ціна та надійність.