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Головна Техно Кнопкові телефони ще живі: 3 моделі, які можна купити у 2026 році

Кнопкові телефони ще живі: 3 моделі, які можна купити у 2026 році

Ua ru
29 серпня 2026 16:32
Які кнопкові телефони можна купити у 2026 році: 3 бюджетні моделі
Кнопковий телефон Nokia в руках. Фото: Unsplash

Кнопкові телефони у 2026 році пропонують не лише тривалу автономність і доступну ціну, а й сучасні функції на кшталт 4G, USB-C та Bluetooth. В Україні зараз продаються моделі для різних сценаріїв.

Про те, які кнопкові телефони можна купити у 2026 році та чим вони відрізняються, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на "Фокус".

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Nokia 235 4G 2nd Edition

Nokia 235 4G 2nd Edition, також відомий як Nokia 235 4G (2026), представили у липні 2026 року.

Кнопочный телефон Nokia 235 4G 2026
Кнопковий телефон Nokia 235 4G 2nd Edition. Фото: ek.ua

Телефон отримав 2,8-дюймовий IPS-дисплей із роздільною здатністю 320x240 пікселів, 64 МБ оперативної та 128 МБ вбудованої пам'яті. Є підтримка microSD до 32 ГБ. Модель підтримує 4G LTE, Bluetooth 5.0 і дві Nano-SIM. Також передбачені основна камера на 2 МП, фронтальна на 0,3 МП та голосовий ШІ-помічник Sikey AI.

Знімний акумулятор має місткість 1450 мАг, а заряджання здійснюється через USB Type-C.

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Sigma mobile X-treme PM68

Sigma mobile X-treme PM68 підійде тим, кому потрібен захищений телефон із великим акумулятором.

Кнопочный телефон Sigma mobile X-treme PM68
Кнопковий телефон Sigma mobile X-treme PM68. Фото: ek.ua

Модель має 3,5-дюймовий TFT-дисплей із роздільною здатністю 480x320 пікселів, 64 МБ оперативної та 64 МБ вбудованої пам'яті з підтримкою карт microSD до 32 ГБ. Корпус захищений за стандартами IP68 та IP69K, а акумулятор на 7000 мАг може використовуватися як повербанк.

Телефон підтримує дві Nano-SIM і Bluetooth 3.0, однак працює лише в мережах 2G. Основна камера має роздільну здатність 0,3 МП, фронтальної камери немає.

HMD 130 Music

HMD 130 Music орієнтований насамперед на прослуховування музики.

Кнопочный телефон HMD 130 Music
Кнопковий телефон HMD 130 Music. Фото: ek.ua

Телефон оснащений 2,4-дюймовим TN-дисплеєм із роздільною здатністю 240x320 пікселів, 8 МБ оперативної та 16 МБ вбудованої пам'яті. Сховище можна розширити картою microSD до 32 ГБ.

Для музики передбачені MP3-плеєр, FM-радіо, зовнішній динамік потужністю 2 Вт, фізичні кнопки керування відтворенням і роз'єм 3,5 мм для навушників. Також є Bluetooth 5.0, два слоти для SIM-карт, USB Type-C та акумулятор на 2500 мАг. Водночас модель не підтримує 4G і не має камер.

Раніше Новини.LIVE писали, що культова Nokia 3210 може отримати друге життя не як сучасна репліка, а у вигляді оновленого оригіналу. Ентузіаст працює над новою платою для моделі 1999 року, щоб зберегти знайомий дизайн і водночас додати сучасні функції.

Також Новини.LIVE розповідали, що найпродаванішими мобільними телефонами в історії залишаються не iPhone, а старі кнопкові моделі Nokia. Їхню масову популярність свого часу забезпечили простота, доступна ціна та надійність.

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Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

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