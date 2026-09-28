Чому варто перейти на кнопковий телефон у 2026 році: 3 причини покинути Android

Кнопковий телефон BlackBerry в руках. Фото: Unsplash

Кнопкові телефони знову можуть зацікавити тих, хто хоче менше часу проводити у смартфоні, але не готовий повністю відмовлятися від сучасних можливостей. Окремі моделі на Android поєднують простіший формат із доступом до базових застосунків.

Про те, чому кнопковий телефон може стати альтернативою смартфону, пише редакція Новини.LIVE.

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Кнопкові телефони довше працюють без зарядки

Прості телефони зазвичай споживають менше енергії, ніж сучасні смартфони. У них немає великих дисплеїв із високою частотою оновлення та ресурсомісткого програмного забезпечення.

Автономність залежить від конкретної моделі та встановленого акумулятора. Деякі кнопкові телефони здатні працювати близько тижня на одному заряді, тоді як інші потребують підзарядки вже червез кілька днів.

У будь-якому разі підключати їх до зарядного пристрою зазвичай доводиться рідше, ніж смартфони.

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Кнопковий телефон займає менше місця

Сучасні смартфони стають дедалі більшими, через що носити їх у кишені не завжди зручно. Компактний кнопковий телефон такої проблеми практично не створює.

Невеликий корпус легше поміщається в кишені, зручніше лежить у руці та не так заважає під час активного руху, зокрема на пробіжці.

Кнопкові телефони менше стежать за активністю

Прості телефони підтримують менше застосунків і сервісів, здатних збирати інформацію про поведінку користувача. Через це вони можуть передавати менше даних про те, куди людина ходить, що читає або купує.

Водночас кнопкові моделі на Android не можна вважати повністю приватними. Деякі з них підтримують WhatsApp, Messenger та інші сервіси великих технологічних компаній.

Раніше Новини.LIVE писали, що зробити Android-смартфон зручнішим можна за допомогою вже наявних у системі функцій без встановлення додаткових програм. Водночас розташування потрібних параметрів і сам набір можливостей можуть відрізнятися залежно від конкретної моделі.

Також Новини.LIVE розповідали, що старий смартфон ще довго може залишатися придатним для базових завдань, але з часом накопичення несправностей робить користування ним менш комфортним або навіть небезпечним. Окремі проблеми можна виправити ремонтом чи налаштуваннями, однак кілька симптомів одночасно вже можуть свідчити, що пристрій варто замінити.