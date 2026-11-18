Кнопочный телефон в руках. Фото: Unsplash

Кнопочные телефоны, которые многие считали пережитком прошлого, снова набирают популярность. Простые модели без соцсетей и бесконечных уведомлений выбирают те, кто хочет меньше времени проводить в смартфоне, и такие кнопочные телефоны до сих пор выпускают известные бренды.

Об этом пишет SlashGear, пишет редакция Новини.LIVE.

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Почему люди переходят со смартфона на кнопочный телефон

Главная причина — желание устроить себе "цифровой детокс", то есть меньше смотреть в экран. Издание напоминает данные Pew Research за 2024 год: почти половина подростков в США говорили, что находятся онлайн почти все время. На простом телефоне нет лент соцсетей, рекомендаций и алгоритмов, которые удерживают внимание, а также меньше приложений, собирающих данные о пользователе.

Еще одна причина — ностальгия по 2000-м. Мода на ретро коснулась не только телефонов, но и плееров и пленочных фотоаппаратов. Часть родителей также сознательно покупает детям простые телефоны, чтобы ограничить им доступ к соцсетям. Кроме того, у кнопочных моделей небольшой экран и простые программы, поэтому они обычно реже нуждаются в подзарядке, чем смартфоны.

Насколько выросли продажи кнопочных телефонов

По данным HMD, которая выпускает телефоны под брендом Nokia, продажи телефонов-раскладушек между 2022 и 2023 годами выросли вдвое. В компании связывают это с трендом #bringbackflipphones в TikTok. HMD также перевыпустила легендарную Nokia 3210.

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У небольших компаний тоже есть свои покупатели. Производитель минималистичных телефонов Light Phone сообщал о более чем 100 000 пользователей, а швейцарская Punkt — о 50 000 проданных телефонов ежегодно. Аналитики Research and Markets прогнозируют, что мировой рынок кнопочных телефонов вырастет с 39,11 млрд долларов в 2025 году до 49,66 млрд долларов в 2030-м.

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