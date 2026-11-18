Кнопковий телефон в руках. Фото: Unsplash

Кнопкові телефони, які багато хто вважав пережитком минулого, знову набирають популярності. Прості моделі без соцмереж і нескінченних сповіщень обирають ті, хто хоче менше часу проводити в смартфоні, і такі кнопкові телефони досі випускають відомі бренди.

Про це пише SlashGear, пише редакція Новини.LIVE.

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Чому люди переходять зі смартфона на кнопковий телефон

Головна причина — бажання влаштувати собі "цифровий детокс", тобто менше дивитися в екран. Видання нагадує дані Pew Research за 2024 рік: майже половина підлітків у США казали, що перебувають онлайн майже весь час. На простому телефоні немає стрічок соцмереж, рекомендацій і алгоритмів, які тримають увагу, а також менше застосунків, що збирають дані про користувача.

Ще одна причина — ностальгія за 2000-ми. Мода на ретро торкнулася не лише телефонів, а й плеєрів та плівкових фотоапаратів. Частина батьків також свідомо купує дітям прості телефони, щоб обмежити їм доступ до соцмереж. Окрім того, у кнопкових моделей невеликий екран і прості програми, тому вони зазвичай рідше потребують підзаряджання, ніж смартфони.

Наскільки зросли продажі кнопкових телефонів

За даними HMD, яка випускає телефони під брендом Nokia, продажі телефонів-розкладачок між 2022 і 2023 роками зросли вдвічі. У компанії пов'язують це з трендом #bringbackflipphones у TikTok. HMD також перевипустила легендарну Nokia 3210.

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Невеликі компанії теж мають своїх покупців. Виробник мінімалістичних телефонів Light Phone повідомляв про понад 100 000 користувачів, а швейцарська Punkt — про 50 000 проданих телефонів щороку. Аналітики Research and Markets прогнозують, що світовий ринок кнопкових телефонів зросте з 39,11 млрд доларів у 2025 році до 49,66 млрд доларів у 2030-му.

Раніше Новини.LIVE писали, коли міняти смартфон. Він може працювати роками, але поступово з'являються проблеми, які вже не завжди варто виправляти ремонтом або зміною налаштувань. Деякі ознаки прямо вказують, що пристрій наближається до кінця свого нормального життєвого циклу.

Також Новини.LIVE розповідали, що звичка місяцями користуватися смартфоном із тріснутим дисплеєм може бути пов'язана з особливостями характеру людини. Таку поведінку пояснюють здатністю пристосовуватися до незручностей і прагматичним ставленням до речей, хоча причиною відмови від ремонту нерідко стають і фінансові обставини.