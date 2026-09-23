Что можно питать от солнечных панелей, а что не стоит

Солнечные панели на крыше дома. Фото: Pexels

Портативная солнечная панель может стать дополнительным источником энергии во время отключений света, но её возможности во многом зависят от мощности и наличия аккумулятора. Для смартфона или роутера такого решения может быть достаточно, тогда как энергоемкая бытовая техника требует гораздо большего запаса.

О том, какие приборы можно питать от портативной солнечной панели, а какие устройства для нее слишком мощные, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Ideal Home.

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Какие приборы можно подключать к солнечной панели

Типовые портативные солнечные панели имеют номинальную мощность примерно от 100 до 400 Вт. При этом указанные на корпусе 400 Вт не означают, что устройство будет постоянно выдавать такую мощность.

Фактический результат зависит от солнечного света, облачности, угла установки, температуры, затенения и потерь при преобразовании энергии.

Важно учитывать и то, что сама панель без аккумулятора или зарядной станции практически не может накапливать вырабатываемую энергию. Если солнце скрылось за облаками или панель попала в тень, доступная мощность сразу может уменьшиться.

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Лучше всего небольшие солнечные системы подходят для техники с относительно низким энергопотреблением. Среди таких устройств — смартфоны, ноутбуки, Wi-Fi-роутеры, LED-телевизоры и некоторые игровые консоли.

При достаточной мощности можно питать и холодильник, однако здесь нужно учитывать пусковую нагрузку. В момент запуска компрессора ему может кратковременно потребоваться значительно больше энергии, поэтому инвертор или зарядная станция должны выдерживать такой скачок.

Значительно сложнее питать стиральные и сушильные машины, электрические духовки, системы нагрева воды, зарядные устройства для электромобилей, электрочайники и обогреватели.

Например, роутер может потреблять около 10 Вт, тогда как электрочайнику может потребоваться примерно 1500-2500 Вт, а обогревателю — 1000-2000 Вт. Для портативной панели мощностью 100-400 Вт такая нагрузка явно слишком велика.

Подключение зарядной станции частично решает эту проблему. Панель может в течение нескольких часов накапливать энергию в аккумуляторе, после чего станция способна кратковременно выдать значительно большую мощность.

Например, если зарядная станция рассчитана на 2000 Вт, к ней можно подключить устройство соответствующего энергопотребления даже с 400-ваттной солнечной панелью. Однако в таком случае главным ограничением становится запас энергии в аккумуляторе.

Условные 1000 Вт-ч могут теоретически обеспечить устройство мощностью 100 Вт примерно на 10 часов, тогда как при нагрузке 2000 Вт этого же запаса хватит лишь примерно на полчаса. На практике время будет ещё меньше из-за потерь.

Быстрее всего запас энергии расходуют приборы, преобразующие электроэнергию в тепло — обогреватели, духовки, фены, бойлеры, электроплиты и чайники. Поэтому возможность подключить такой прибор еще не означает, что питать его от небольшой солнечной системы будет целесообразно.

Ранее Новини.LIVE писали, что солнечные панели остаются универсальным источником электроэнергии для дома, однако для нагрева воды существует отдельное решение. Солнечные коллекторы напрямую преобразуют излучение в тепло и при определенных условиях могут быть более выгодными именно для горячего водоснабжения.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Европе все большую популярность приобретают компактные солнечные системы, которые можно установить самостоятельно и подключить к обычной розетке. Подобные комплекты постепенно появляются и в США, где их разрешают использовать все больше штатов.