Що можна живити від сонячних панелей, а що не варто

Сонячні панелі на даху будинку. Фото: Pexels

Портативна сонячна панель може стати додатковим джерелом енергії під час відключень світла, але її можливості сильно залежать від потужності та наявності акумулятора. Для смартфона чи роутера такого рішення може бути достатньо, тоді як енергоємна побутова техніка потребує значно більшого запасу.

Про те, які прилади можна живити від портативної сонячної панелі та які пристрої для неї занадто потужні, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Ideal Home.

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Які прилади можна підключати до сонячної панелі

Типові портативні сонячні панелі мають номінальну потужність приблизно від 100 до 400 Вт. Водночас зазначені на корпусі 400 Вт не означають, що пристрій постійно видаватиме таку потужність.

Фактичний результат залежить від сонячного світла, хмарності, кута встановлення, температури, затінення та втрат під час перетворення енергії.

Важливо враховувати й те, що сама панель без акумулятора або зарядної станції практично не може накопичувати вироблену енергію. Якщо сонце сховалося за хмарами або панель потрапила в тінь, доступна потужність одразу може зменшитися.

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Найкраще невеликі сонячні системи підходять для техніки з відносно низьким енергоспоживанням. Серед таких пристроїв — смартфони, ноутбуки, Wi-Fi-роутери, LED-телевізори та деякі ігрові консолі.

За достатньої потужності можна живити й холодильник, однак тут потрібно враховувати пускове навантаження. У момент запуску компресора йому може короткочасно знадобитися значно більше енергії, тому інвертор або зарядна станція мають витримувати такий стрибок.

Значно складніше живити пральні та сушильні машини, електричні духовки, системи нагрівання води, зарядні пристрої для електромобілів, електрочайники й обігрівачі.

Наприклад, роутер може споживати близько 10 Вт, тоді як електрочайнику може знадобитися приблизно 1500-2500 Вт, а обігрівачу — 1000-2000 Вт. Для портативної панелі потужністю 100-400 Вт таке навантаження напряму занадто велике.

Підключення зарядної станції частково розв'язує проблему. Панель може кілька годин накопичувати енергію в акумуляторі, після чого станція здатна короткочасно віддати значно більшу потужність.

Наприклад, якщо зарядна станція розрахована на 2000 Вт, до неї можна підключити відповідний за споживанням прилад навіть із 400-ватною сонячною панеллю. Однак у такому випадку головним обмеженням стає запас енергії в акумуляторі.

Умовні 1000 Вт-год можуть теоретично забезпечити пристрій потужністю 100 Вт приблизно на 10 годин, тоді як при навантаженні 2000 Вт того самого запасу вистачить лише приблизно на пів години. На практиці час буде ще меншим через втрати.

Найшвидше запас енергії витрачає техніка, яка перетворює електроенергію на тепло — обігрівачі, духовки, фени, бойлери, електроплити та чайники. Тому можливість підключити такий прилад ще не означає, що живити його від невеликої сонячної системи буде доцільно.

Раніше Новини.LIVE писали, що сонячні панелі залишаються універсальним джерелом електроенергії для дому, однак для нагрівання води існує окреме рішення. Сонячні колектори безпосередньо перетворюють випромінювання на тепло й за певних умов можуть бути вигіднішими саме для гарячого водопостачання.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Європі дедалі популярнішими стають компактні сонячні системи, які можна встановити самостійно та підключити до звичайної розетки. Подібні комплекти поступово з'являються і в США, де їх дозволяє використовувати дедалі більше штатів.