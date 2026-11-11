Меню состояния батареи на смартфоне. Фото: кадр из видео/YouTube

Во время отключения света смартфон нужен, чтобы следить за новостями и оставаться на связи с родными, но без розетки его батарея быстро садится. Несколько простых настроек помогут растянуть заряд, и большинство из них одинаковы для iPhone и Android-смартфонов.

Об этом пишет Yahoo Tech, пишет редакция Новини.LIVE.

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Что включить на смартфоне, чтобы заряда хватило дольше

Первым делом стоит включить режим энергосбережения. Он ограничивает работу процессора, приостанавливает обновление приложений в фоне и резервные копии в облако. На iPhone режим включают в "Настройках" в разделе "Аккумулятор", а на Android достаточно опустить шторку и нажать "Энергосбережение".

Еще одна полезная вещь — режим "Не беспокоить". Каждое уведомление засвечивает экран, включает вибрацию и "будит" процессор. Если пропускать только звонки от важных контактов, смартфон будет реже просыпаться, а звонки и сообщения от близких все равно будут приходить.

Почему экран и поиск сети так быстро разряжают телефон

Больше всего энергии в любом смартфоне потребляет экран. Поэтому яркость лучше уменьшить вручную и выключить автояркость, а также включить темную тему. Время, через которое экран гаснет, стоит сократить до 15-30 секунд.

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Во время отключений света часть вышек мобильной связи и Wi-Fi-сетей может не работать или быть перегруженной. Тогда смартфон усиливает сигнал и постоянно ищет сеть, а на это уходит заряд. Если Wi-Fi-сети рядом нет, а Bluetooth не нужен, их лучше выключить. Делать это советуют именно через "Настройки": кнопки в шторке часто лишь временно отключают соединение, а модули продолжают искать сигнал.

Ранее Новини.LIVE писали, что "Режим полета" полезен не только во время перелетов. В повседневной жизни он помогает решить распространенные проблемы с батареей, сетью и уведомлениями.

Также Новини.LIVE рассказывали, что ежедневная зарядка смартфона до 100% может ускорять износ батареи, хотя разница часто незаметна для пользователя. Эксперты объяснили, почему аккумулятор лучше не держать полностью заряженным долгое время и какой уровень заряда подходит для ежедневного использования.