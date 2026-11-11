Меню активності батареї на смартфоні. Фото: кадр з відео/YouTube

Під час відключення світла смартфон потрібен, щоб стежити за новинами і залишатися на зв'язку з рідними, але без розетки його батарея швидко сідає. Кілька простих налаштувань допоможуть розтягнути заряд на довше, і більшість із них однакові для iPhone та Android-смартфонів.

Про це пише Yahoo Tech, пише редакція Новини.LIVE.

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Що увімкнути на смартфоні, щоб заряду вистачило довше

Першим ділом варто увімкнути режим енергозбереження. Він обмежує роботу процесора, призупиняє оновлення застосунків у фоні та резервні копії в хмару. На iPhone режим вмикають у "Налаштуваннях" у розділі "Акумулятор", а на Android достатньо опустити шторку і натиснути "Енергозбереження".

Ще одна корисна річ — режим "Не турбувати". Кожне сповіщення засвічує екран, вмикає вібрацію і "будить" процесор. Якщо пропускати лише дзвінки від важливих контактів, смартфон рідше прокидатиметься, а дзвінки і повідомлення від близьких все одно надходитимуть.

Чому екран і пошук мережі так швидко розряджають телефон

Найбільше енергії в будь-якому смартфоні споживає екран. Тому яскравість краще зменшити вручну і вимкнути автояскравість, а також увімкнути темну тему. Час, після якого екран гасне, варто скоротити до 15-30 секунд.

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Під час відключень світла частина веж мобільного зв'язку і Wi-Fi-мереж може не працювати або бути перевантаженою. Тоді смартфон підсилює сигнал і постійно шукає мережу, а на це йде заряд. Якщо Wi-Fi-мережі поруч немає, а Bluetooth не потрібен, їх краще вимкнути. Робити це радять саме через "Налаштування": кнопки в шторці часто лише тимчасово відключають з'єднання, а модулі далі шукають сигнал.

Раніше Новини.LIVE писали, що "Режим польоту" корисний не лише під час перельотів. У повсякденному житті він допомагає розв'язати поширені проблеми з батареєю, мережею та сповіщеннями.

Також Новини.LIVE розповідали, що щоденне заряджання смартфона до 100% може прискорювати знос батареї, хоча різниця часто непомітна для користувача. Експерти пояснили, чому акумулятор краще не тримати повністю зарядженим довгий час і який рівень заряду підходить для щоденного користування.