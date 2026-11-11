Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Техно Як зберегти заряд смартфона без світла: чотири прості налаштування

Як зберегти заряд смартфона без світла: чотири прості налаштування

Ua ru
11 листопада 2026 18:24
Як зберегти заряд смартфона під час відключення світла: чотири налаштування кадр з відео/YouTube
Меню активності батареї на смартфоні. Фото: кадр з відео/YouTube

Під час відключення світла смартфон потрібен, щоб стежити за новинами і залишатися на зв'язку з рідними, але без розетки його батарея швидко сідає. Кілька простих налаштувань допоможуть розтягнути заряд на довше, і більшість із них однакові для iPhone та Android-смартфонів.

Про це пише Yahoo Tech, пише редакція Новини.LIVE.

Реклама

Що увімкнути на смартфоні, щоб заряду вистачило довше

Першим ділом варто увімкнути режим енергозбереження. Він обмежує роботу процесора, призупиняє оновлення застосунків у фоні та резервні копії в хмару. На iPhone режим вмикають у "Налаштуваннях" у розділі "Акумулятор", а на Android достатньо опустити шторку і натиснути "Енергозбереження".

Ще одна корисна річ — режим "Не турбувати". Кожне сповіщення засвічує екран, вмикає вібрацію і "будить" процесор. Якщо пропускати лише дзвінки від важливих контактів, смартфон рідше прокидатиметься, а дзвінки і повідомлення від близьких все одно надходитимуть.

Чому екран і пошук мережі так швидко розряджають телефон

Найбільше енергії в будь-якому смартфоні споживає екран. Тому яскравість краще зменшити вручну і вимкнути автояскравість, а також увімкнути темну тему. Час, після якого екран гасне, варто скоротити до 15-30 секунд.

Читайте також:

Під час відключень світла частина веж мобільного зв'язку і Wi-Fi-мереж може не працювати або бути перевантаженою. Тоді смартфон підсилює сигнал і постійно шукає мережу, а на це йде заряд. Якщо Wi-Fi-мережі поруч немає, а Bluetooth не потрібен, їх краще вимкнути. Робити це радять саме через "Налаштування": кнопки в шторці часто лише тимчасово відключають з'єднання, а модулі далі шукають сигнал.

Раніше Новини.LIVE писали, що "Режим польоту" корисний не лише під час перельотів. У повсякденному житті він допомагає розв'язати поширені проблеми з батареєю, мережею та сповіщеннями.

Також Новини.LIVE розповідали, що щоденне заряджання смартфона до 100% може прискорювати знос батареї, хоча різниця часто непомітна для користувача. Експерти пояснили, чому акумулятор краще не тримати повністю зарядженим довгий час і який рівень заряду підходить для щоденного користування.

відключення світла функції смартфона Android-смартфон акумулятор смартфона режим енергоощадження
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації