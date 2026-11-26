Меню внутренней памяти смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Память смартфона часто заполняют не только фото и кеш, но и файлы, загруженные для просмотра или прослушивания без интернета. Сериалы, музыка, подкасты и офлайн-карты остаются на устройстве, пока их не удалить вручную. Освободить место помогает регулярная оптимизация памяти на Android и iPhone.

Об этом пишет SlashGear, пишет редакция Новини.LIVE.

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Как проверить, что занимает память смартфона

Сначала стоит посмотреть, какие приложения занимают больше всего места. На Android это можно сделать в меню "Настройки" — "Память" — "Приложения".

На iPhone — в "Настройки" — "Основные" — "Хранилище iPhone".

В обоих случаях приложения упорядочены по размеру. Чаще всего в верхней части списка оказываются мессенджеры: они могут занимать десятки гигабайтов. В WhatsApp сначала стоит сделать резервную копию чатов, а затем в разделе "Данные и хранилище" — "Управление хранилищем" открыть самые большие чаты и удалить крупные видео, фото и файлы.

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В Telegram в разделе "Данные и память" можно ограничить размер кеша, например до 5 ГБ, и выбрать, сколько времени хранить чаты на устройстве.

Какие загрузки можно удалить со смартфона

Фильмы и сериалы, загруженные в приложения стриминговых сервисов, сами не исчезают. Один фильм в самом высоком качестве загрузки может занимать около 2 ГБ, поэтому стоит отключить автоматические загрузки и выбрать более низкое качество. На iPhone для этого есть пункт "Просмотреть загруженные видео" в хранилище. В YouTube загрузки удаляют в настройках, а их качество советуют ограничить до 720p или ниже.

Офлайн-карты Google Maps хранятся год и не удаляются автоматически, поэтому старые карты стоит убрать вручную. Так же накапливаются загруженная музыка в Spotify, YouTube Music или Apple Music, эпизоды подкастов, языковые пакеты переводчиков и книги в приложениях для чтения.

Отдельно стоит проверить облачные сервисы: файлы, отмеченные в Google Drive как доступные офлайн, тоже хранятся в памяти телефона. Для фото на iPhone можно включить "Оптимизацию хранилища", а в Google Photos — функцию "Освободить место на устройстве", которая удаляет копии уже сохраненных в облаке снимков.

Ранее Новини.LIVE писали, как очистить кеш на Android. Со временем смартфон накапливает временные файлы, которые занимают внутреннюю память и могут вызывать сбои. Очистить кеш можно за несколько простых шагов, без дополнительных приложений и сброса настроек.

Также Новини.LIVE рассказывали, что локальные модели ИИ на современных смартфонах могут занимать несколько гигабайтов памяти. Если ИИ-функции не используются, часть этого пространства можно освободить как на Android, так и на iPhone.