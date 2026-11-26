Меню внутрішнього сховища смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

Пам'ять смартфона часто заповнюють не лише фото й кеш, а й файли, завантажені для перегляду чи прослуховування без інтернету. Серіали, музика, подкасти й офлайн-карти залишаються на пристрої, доки їх не видалити вручну. Звільнити місце допомагає регулярна оптимізація пам'яті на Android та iPhone.

Про це пише SlashGear, пише редакція Новини.LIVE.

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Як перевірити, що займає пам'ять смартфона

Спершу варто подивитися, які застосунки займають найбільше місця.

На Android це можна зробити в меню "Налаштування" — "Пам'ять" — "Застосунки".

На iPhone — у "Параметри" — "Загальні" — "Сховище iPhone".

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В обох випадках застосунки впорядковані за розміром. Найчастіше у верхній частині списку опиняються месенджери: вони можуть займати десятки гігабайтів. У WhatsApp спершу варто зробити резервну копію чатів, а потім у розділі "Пам'ять і дані" — "Керування сховищем" відкрити найбільші чати й видалити великі відео, фото й файли.

У Telegram у розділі "Дані та пам'ять" можна обмежити розмір кешу, наприклад до 5 ГБ, і вибрати, скільки часу зберігати чати на пристрої.

Які завантаження можна видалити зі смартфона

Фільми й серіали, завантажені в застосунки стрімінгових сервісів, самі не зникають. Один фільм у найвищій якості завантаження може займати близько 2 ГБ, тому варто вимкнути автоматичні завантаження та вибрати нижчу якість. На iPhone для цього є пункт "Переглянути завантажені відео" у сховищі. У YouTube завантаження видаляють у налаштуваннях, а їхню якість радять обмежити до 720p або нижче.

Офлайн-карти Google Maps зберігаються рік і не видаляються автоматично, тож старі карти варто прибрати вручну. Так само накопичуються завантажена музика у Spotify, YouTube Music чи Apple Music, епізоди подкастів, мовні пакети перекладачів і книжки в застосунках для читання.

Окремо варто перевірити хмарні сервіси: файли, позначені в Google Drive як доступні офлайн, теж зберігаються в пам'яті телефона. Для фото на iPhone можна ввімкнути "Оптимізацію сховища", а в Google Photos — функцію "Звільнити місце на пристрої", яка видаляє копії вже збережених у хмарі знімків.

Раніше Новини.LIVE писали, як очистити кеш на Android. З часом смартфон накопичує тимчасові файли, які займають внутрішню пам'ять і можуть спричиняти збої. Очистити кеш можна за кілька простих кроків, без додаткових застосунків і скидання налаштувань.

Також Новини.LIVE розповідали, що локальні моделі ШІ на сучасних смартфонах можуть займати кілька гігабайтів пам'яті. Якщо ШІ-функції не використовуються, частину цього простору можна звільнити як на Android, так і на iPhone.