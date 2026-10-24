Меню внутренней памяти смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Смартфон может начать работать медленнее, отказываться сохранять фотографии или устанавливать новые приложения из-за переполненного хранилища. Освободить место на Android и iPhone можно без полного сброса настроек, если проверить несколько основных источников лишних файлов.

О способах очистки памяти смартфона пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на OBOZ.ua.

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Проверьте, что занимает больше всего памяти

Прежде чем удалять файлы, стоит выяснить, на что именно тратится место в хранилище. В настройках Android и iOS есть разделы, которые показывают объем памяти, занятый приложениями, фотографиями, документами, кэшем и другими данными.

Такая проверка поможет определить, что стоит очистить в первую очередь. В некоторых случаях система также предлагает рекомендации по освобождению места.

Удалите приложения, которыми давно не пользуетесь

Приложения, оставшиеся после однократного использования или больше не нужные, могут занимать значительную часть внутренней памяти. Особенно это касается приложений большого размера.

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Просмотрите список установленных приложений и обратите внимание на те, которые давно не открывали. Удаление ненужных приложений поможет освободить место без удаления личных фотографий или документов.

Перенесите фотографии и видео в облако

Медиафайлы часто становятся одной из главных причин переполнения памяти. Особенно быстро накапливаются фотографии высокого разрешения и видеозаписи.

Для их хранения можно воспользоваться Google Photos или iCloud. После создания резервных копий и проверки их сохранности можно освободить место на самом смартфоне, удалив лишние локальные копии.

Очистите кэш приложений

Во время работы приложения сохраняют временные файлы, которые помогают быстрее загружать информацию. Со временем объем таких данных может увеличиваться до нескольких гигабайт.

Проверить и удалить кэш можно через настройки приложений или системные инструменты очистки, если такая возможность предусмотрена. Это позволяет освободить часть места без необходимости удаления самого приложения.

Просмотрите папку со скачанными файлами

Документы, которые когда-то открывались из электронной почты или скачивались с сайтов, нередко остаются в памяти даже после того, как перестали быть нужными.

Стоит проверить папку "Загрузки", где могут храниться старые PDF, DOC и другие файлы. Ненужные документы можно удалить вручную, освободив дополнительное место.

Удалите лишние фото и видео из мессенджеров

Чаты также могут незаметно заполнять хранилище смартфона. Фото, видеоролики, GIF-анимации и стикеры накапливаются во время переписки, особенно если включено автоматическое сохранение медиафайлов.

Проверьте, сколько памяти занимают данные мессенджеров, и удалите материалы, которые больше не нужны. Чтобы проблема не повторялась, в настройках приложений можно отключить автоматическое сохранение полученных файлов.

Ранее Новини.LIVE писали, что нехватка комплектующих может заставить производителей смартфонов пересмотреть характеристики будущих моделей. Вместо дальнейшего увеличения объёма оперативной памяти компании могут вернуть бюджетные устройства к 4 ГБ ОЗУ, а в флагманах ограничиться 12 ГБ.

Также Новини.LIVE сообщали, что причиной нестабильной работы приложений на Android иногда становятся временные данные, которые постепенно заполняют хранилище смартфона. Удалить накопленный кэш можно через системные настройки, не прибегая к сторонним программам или полному сбросу устройства.