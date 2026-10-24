Меню внутрішнього сховища смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

Смартфон може почати працювати повільніше, відмовлятися зберігати фотографії або встановлювати нові застосунки через переповнене сховище. Звільнити місце на Android та iPhone можна без повного скидання налаштувань, якщо перевірити кілька основних джерел зайвих файлів.

Про способи очищення пам'яті смартфона пише редакція Новини.LIVE з посиланням на OBOZ.ua.

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Перевірте, що займає найбільше пам'яті

Перш ніж видаляти файли, варто з'ясувати, на що саме витрачається місце у сховищі. У налаштуваннях Android та iOS є розділи, які показують обсяг пам'яті, зайнятий застосунками, фотографіями, документами, кешем та іншими даними.

Така перевірка допоможе визначити, що варто очистити насамперед. У деяких випадках система також пропонує рекомендації щодо звільнення місця.

Видаліть застосунки, якими давно не користуєтеся

Програми, які залишилися після одноразового використання або більше не потрібні, можуть займати значну частину внутрішньої пам'яті. Особливо це стосується застосунків великого розміру.

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Перегляньте список встановлених програм і зверніть увагу на ті, які давно не відкривали. Видалення непотрібних застосунків допоможе звільнити місце без очищення особистих фотографій чи документів.

Перенесіть фотографії та відео у хмару

Медіафайли часто стають однією з головних причин переповнення пам'яті. Особливо швидко накопичуються фотографії високої роздільної здатності та відеозаписи.

Для їхнього зберігання можна скористатися Google Photos або iCloud. Після створення резервних копій і перевірки їхнього збереження можна звільнити місце на самому смартфоні, прибравши зайві локальні копії.

Очистьте кеш застосунків

Під час роботи програми зберігають тимчасові файли, які допомагають швидше завантажувати інформацію. Згодом обсяг таких даних може збільшуватися до кількох гігабайтів.

Перевірити та видалити кеш можна через налаштування застосунків або системні інструменти очищення, якщо така можливість передбачена. Це дозволяє повернути частину вільного місця без необхідності видаляти саму програму.

Перегляньте теку із завантаженими файлами

Документи, які колись відкривали з електронної пошти або завантажували із сайтів, нерідко залишаються у пам'яті навіть після того, як перестали бути потрібними.

Варто перевірити теку "Завантаження", де можуть зберігатися старі PDF, DOC та інші файли. Непотрібні документи можна видалити вручну, звільнивши додаткове місце.

Приберіть зайві фото та відео з месенджерів

Чати також можуть непомітно заповнювати сховище смартфона. Фото, відеоролики, GIF-анімації та стікери накопичуються під час листування, особливо якщо ввімкнено автоматичне збереження медіафайлів.

Перевірте, скільки пам'яті займають дані месенджерів, і видаліть матеріали, які більше не потрібні. Щоб проблема не повторювалася, у налаштуваннях програм можна вимкнути автоматичне збереження отриманих файлів.

Раніше Новини.LIVE писали, що нестача комплектуючих може змусити виробників смартфонів переглянути характеристики майбутніх моделей. Замість подальшого нарощування оперативної пам'яті компанії можуть повернути бюджетні пристрої до 4 ГБ ОЗП, а у флагманах обмежитися 12 ГБ.

Також Новини.LIVE розповідали, що причиною нестабільної роботи застосунків на Android іноді стають тимчасові дані, які поступово заповнюють сховище смартфона. Видалити накопичений кеш можна через системні налаштування, не вдаючись до сторонніх програм чи повного скидання пристрою.