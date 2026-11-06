Всплывающие окна на смартфоне. Фото: кадр из видео/YouTube

На смартфонах Samsung есть жест, который превращает открытое приложение в плавающее окно, но по умолчанию он отключен. Похоже работают и плавающие уведомления на Android, благодаря которым можно ответить в мессенджере, не прерывая основное дело.

Об этом пишет How-To Geek, пишет редакция Новини.LIVE.

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Как работает жест

Нужно провести пальцем по диагонали от любого верхнего угла экрана. Текущее приложение уменьшится до плавающего окна поверх другого содержимого. Большинство приложений на Galaxy, как отмечает автор, можно растянуть почти до любого размера и формы.

Как включить всплывающее окно

Для этого не нужно приложение Good Lock. Шаги такие:

открыть "Настройки" и перейти в раздел "Дополнительные функции";

выбрать "Несколько окон" (Multi Window);

включить переключатель swipe for pop-up view.

Что можно делать с окном

Панель вверху окна открывает элементы управления: окно можно свернуть до плавающего значка, разделить экран, открыть на весь экран или закрыть. Эти элементы можно сделать постоянно видимыми.

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Чтобы убрать окно, его перетаскивают за верхнюю панель к краю экрана. Там остается тонкая полоска, а нажатие на нее возвращает окно к начальному размеру. Автор подчеркивает, что эта возможность прятать окно сбоку есть только на Samsung, а у Google и Motorola окно можно свернуть только до плавающего значка.

Ранее Новини.LIVE писали, что на Samsung с One UI 9 есть скрытая функция AI Network Guard. Она позволяет заблокировать доступ к сети для отдельных приложений, не удаляя их.

Также Новини.LIVE рассказывали, что смартфоны Samsung Galaxy имеют стандартные функции против нежелательных звонков. Они позволяют телефону самостоятельно отсеивать спам и отклонять вызовы со скрытым номером.