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Головна Техно Як на Samsung відкрити застосунок у плаваючому вікні одним жестом

Як на Samsung відкрити застосунок у плаваючому вікні одним жестом

Ua ru
6 листопада 2026 18:24
Як увімкнути на Samsung плаваюче вікно свайпом і сховати застосунок на край екрана кадр з відео/YouTube
Спливаючі вікна на смартфоні. Фото: кадр з відео/YouTube

На смартфонах Samsung є жест, який перетворює відкритий застосунок на плаваюче вікно, але за замовчуванням він вимкнений. Схоже працюють і плаваючі сповіщення на Android, завдяки яким можна відповісти в месенджері, не перериваючи основну справу.

Про це пише How-To Geek, пише редакція Новини.LIVE.

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Як працює жест

Потрібно провести пальцем по діагоналі від будь-якого верхнього кута екрана. Поточний застосунок зменшиться до плаваючого вікна поверх іншого вмісту. Більшість застосунків на Galaxy, як зазначає автор, можна розтягнути майже до будь-якого розміру та форми.

Як увімкнути спливаюче вікно

Для цього не потрібен застосунок Good Lock. Кроки такі:

  • відкрити "Налаштування" і перейти до розділу "Додаткові функції";
  • вибрати "Кілька вікон" (Multi Window);
  • увімкнути перемикач swipe for pop-up view.

Що можна робити з вікном

Панель угорі вікна відкриває елементи керування: вікно можна згорнути до плаваючого значка, розділити екран, відкрити на весь екран або закрити. Ці елементи можна зробити постійно видимими.

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Щоб прибрати вікно, його перетягують за верхню панель до краю екрана. Там залишається тонка смужка, а натискання на неї повертає вікно до початкового розміру. Автор наголошує, що ця можливість ховати вікно збоку є лише на Samsung, а в Google і Motorola вікно можна згорнути тільки до плаваючого значка.

Раніше Новини.LIVE писали, що на Samsung з One UI 9 є схована функція AI Network Guard. Вона дозволяє заблокувати доступ до мережі для окремих застосунків, не видаляючи їх.

Також Новини.LIVE розповідали, що смартфони Samsung Galaxy мають стандартні функції проти небажаних дзвінків. Вони дають телефону змогу самостійно відсіювати спам і відхиляти виклики з прихованим номером.

Samsung функції смартфона Android-смартфон One UI 9
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

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