Google Maps на экране смартфона. Фото: Unsplash

В Google Maps есть встроенный инструмент, который измеряет расстояние между точками на карте, а в браузере показывает еще и площадь участка. Функция бесплатная и работает на компьютере, а измерение расстояния — также в приложении на iPhone и Android-смартфонах.

Об этом пишет BGR, пишет редакция Новини.LIVE.

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Как измерить расстояние и площадь в Google Maps на компьютере

Удобнее всего делать это в браузере в режиме спутниковых снимков. Сначала нужно найти нужное место по адресу или просто приблизить карту. Вот как это сделать:

щелкнуть правой кнопкой мыши в точке, откуда начинается измерение, и выбрать "Измерить расстояние";

щелкать по карте, чтобы добавлять новые точки: между ними появится линия с расстоянием;

чтобы получить площадь, замкнуть фигуру, щелкнув по первой точке.

Общее расстояние и площадь появляются внизу экрана. Точку можно перетащить или удалить, щелкнув по ней, а чтобы завершить, достаточно нажать "Закрыть" на карточке внизу. Результат стоит записать или сделать снимок экрана. В облегченном режиме карт, который обозначается значком молнии внизу, функция не работает.

Как измерить расстояние в Google Maps на смартфоне

В приложении на Android и iPhone нужно удерживать палец на любом месте карты, где нет названия или значка заведения. Появится красная метка. Далее следует нажать на нее и выбрать "Измерить расстояние". После этого карту передвигают так, чтобы прицел оказался над следующей точкой, и добавляют ее. Ошибочно поставленную точку можно отменить, а через меню с тремя точками — очистить все.

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Для чего пригодится измерение площади

Инструмент поможет проверить, совпадает ли площадь участка с документами, или разделить большой участок на равные части. Его также используют, чтобы спланировать, где поставить дом или сарай, рассчитать длину забора, место для огорода, детской площадки или озеленения. Еще один пример — оценить, сколько удобрений понадобится для газона.

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