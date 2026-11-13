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Главная Техно Как измерить расстояние и площадь в Google Maps: краткая инструкция

Как измерить расстояние и площадь в Google Maps: краткая инструкция

Ua ru
13 ноября 2026 16:32
Как измерить расстояние и площадь в Google Maps на компьютере и смартфоне: инструкция Unsplash
Google Maps на экране смартфона. Фото: Unsplash

В Google Maps есть встроенный инструмент, который измеряет расстояние между точками на карте, а в браузере показывает еще и площадь участка. Функция бесплатная и работает на компьютере, а измерение расстояния — также в приложении на iPhone и Android-смартфонах.

Об этом пишет BGR, пишет редакция Новини.LIVE.

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Как измерить расстояние и площадь в Google Maps на компьютере

Удобнее всего делать это в браузере в режиме спутниковых снимков. Сначала нужно найти нужное место по адресу или просто приблизить карту. Вот как это сделать:

  • щелкнуть правой кнопкой мыши в точке, откуда начинается измерение, и выбрать "Измерить расстояние";
  • щелкать по карте, чтобы добавлять новые точки: между ними появится линия с расстоянием;
  • чтобы получить площадь, замкнуть фигуру, щелкнув по первой точке.

Общее расстояние и площадь появляются внизу экрана. Точку можно перетащить или удалить, щелкнув по ней, а чтобы завершить, достаточно нажать "Закрыть" на карточке внизу. Результат стоит записать или сделать снимок экрана. В облегченном режиме карт, который обозначается значком молнии внизу, функция не работает.

Как измерить расстояние в Google Maps на смартфоне

В приложении на Android и iPhone нужно удерживать палец на любом месте карты, где нет названия или значка заведения. Появится красная метка. Далее следует нажать на нее и выбрать "Измерить расстояние". После этого карту передвигают так, чтобы прицел оказался над следующей точкой, и добавляют ее. Ошибочно поставленную точку можно отменить, а через меню с тремя точками — очистить все.

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Для чего пригодится измерение площади

Инструмент поможет проверить, совпадает ли площадь участка с документами, или разделить большой участок на равные части. Его также используют, чтобы спланировать, где поставить дом или сарай, рассчитать длину забора, место для огорода, детской площадки или озеленения. Еще один пример — оценить, сколько удобрений понадобится для газона.

Ранее Новини.LIVE писали, что в первые дни после покупки нового iPhone или большого обновления iOS батарея может садиться заметно быстрее, чем ожидает владелец. Одной из распространенных причин являются фоновые процессы, которые со временем завершаются.

Также Новини.LIVE рассказывали, что во время отключения света смартфон нужен, чтобы следить за новостями и быть на связи с родными, но без розетки батарея быстро садится. Несколько простых настроек помогут сохранить заряд дольше, и большинство из них одинаково работает на iPhone и Android.

Google iPhone Google Maps функции смартфона Android-смартфон
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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