Функции Android, которые могут спасти жизнь: SOS, медицинские данные и Safety Check

Android-смартфон в руках. Фото: кадр из видео/YouTube

В Android-смартфонах есть несколько встроенных функций, которые могут помочь в экстренной ситуации. Чтобы они сработали в нужный момент, их нужно заранее включить и настроить.

Об этом пишет MakeUseOf, пишет редакция Новини.LIVE.

Реклама

Как вызвать помощь кнопкой питания на Android

Функция "Экстренный вызов SOS" (Emergency SOS) запускается, если пять раз нажать кнопку питания, а затем нажать и удерживать подсказку на экране. После этого смартфон может вызвать экстренную службу, отправить доверенным контактам ссылку с местоположением владельца в реальном времени и начать видеозапись. На более новых Pixel, начиная с Pixel 9, можно также включить SOS через спутник.

На Pixel функция находится в меню "Настройки" — "Безопасность и экстренные ситуации" — "Экстренный вызов SOS". На Samsung Galaxy путь похожий: "Настройки" — "Безопасность и экстренные ситуации" — "Экстренный вызов SOS". На смартфонах Samsung также можно выбрать, нужно ли провести пальцем по экрану перед звонком или вызов пойдет автоматически.

Как добавить медицинскую информацию на экран блокировки

Android позволяет вывести медицинские данные на заблокированный экран, чтобы их могли увидеть без пароля. Там можно указать лекарства, которые принимает владелец смартфона, заболевания или редкую группу крови. Чтобы открыть эти данные, достаточно нажать кнопку "Экстренный вызов" на экране блокировки. На Pixel этот пункт называется "Медицинская информация" и находится в разделе "Безопасность и экстренные ситуации". На Samsung он есть в аналогичном разделе под названием "Медицинские данные".

Читайте также:

Как смартфон сам сообщит родным об опасности

Функция Safety Check ("Проверка безопасности") регулярно уточняет, все ли в порядке. Пользователь выбирает интервал, например пять минут или час, и причину: прогулка в одиночестве, поход или собственный вариант. Каждый раз нужно подтвердить, что все хорошо, ползунком "I'm OK". Если ответа нет, через 60 секунд экстренные контакты получат ссылку с местоположением, а на экране появится кнопка вызова экстренных служб. Отсчет идет на серверах Google, поэтому он продолжится, даже если смартфон разрядится. В таком случае контакты получат последнее известное местоположение. На Pixel функция есть в приложении "Безопасность", а владельцам Samsung нужно скачать из Google Play приложение Google "Личная безопасность" (Personal Safety).

Еще одна функция Pixel — обнаружение автомобильной аварии (Car Crash Detection). Смартфон с помощью датчиков определяет вероятное ДТП и, если владелец не реагирует, может позвонить в экстренные службы или оповестить контакты. Эта функция доступна лишь примерно в 20 странах. На Samsung встроенного аналога нет, поэтому можно использовать альтернативу — приложение Life360.

Ранее Новини.LIVE писали, что кнопка питания на Android-смартфоне нужна не только для включения экрана или самого устройства. В зависимости от модели и настроек она может запускать разные функции и упрощать выполнение повседневных действий.

Также Новини.LIVE рассказывали, что на смартфонах Samsung Galaxy можно добавить больше быстрых действий, чем кажется на первый взгляд. Часть из них включается в обычных настройках, а для других нужно приложение Good Lock.