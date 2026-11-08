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В Samsung Galaxy больше кнопок, чем кажется: как их разблокировать

Ua ru
8 ноября 2026 06:32
У Samsung Galaxy больше кнопок, чем кажется: даже задняя панель реагирует на прикосновения кадр из видео/YouTube
Смартфон Samsung в руках. Фото: кадр из видео/YouTube

На смартфонах Samsung Galaxy можно добавить больше быстрых действий, чем кажется на первый взгляд. Часть из них включается в обычных настройках, а для других нужно приложение Good Lock.

Об этом пишет How-To Geek, пишет редакция Новини.LIVE.

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Боковая кнопка

В "Настройки" — "Дополнительные функции" — "Боковая кнопка" можно включить двойное нажатие. На него назначают фонарик, лупу, диктофон, Samsung Notes или любое приложение. Долгое нажатие настраивается отдельно: оно может вызывать цифрового ассистента, Bixby или меню выключения.

Плавающая кнопка камеры

В приложении "Камера" нужно открыть настройки, перейти к способам съемки и включить плавающую кнопку затвора. В режиме "Фото" ее можно перетащить в удобное место, что облегчает съемку одной рукой.

Касание по задней панели

Нужно установить Good Lock из Galaxy Store, а в нем модуль RegiStar. Там включается Back-Tap: двойное касание может открывать приложение, а тройное делать скриншот. Чувствительность настраивается. Автор советует начинать с одного жеста.

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Дополнительная кнопка на панели и меню ассистента

Модуль NavStar в Good Lock позволяет добавить кнопку на панель навигации, если выбран режим "Кнопки". Без установки дополнительных приложений можно включить "Меню ассистента" в разделе специальных возможностей. Это плавающий значок со скриншотом, громкостью и меню выключения.

Ранее Новини.LIVE писали, что смартфоны Samsung Galaxy имеют функции One UI, выделяющие их среди других Android-устройств. Это, в частности, инструменты для защиты данных, работы с Wi-Fi и автоматизации.

Также Новини.LIVE рассказывали, что смартфоны Galaxy имеют встроенный набор диагностических тестов. Он помогает проверить батарею и основные компоненты, если телефон начал быстрее разряжаться.

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Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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