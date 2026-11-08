Смартфон Samsung в руках. Фото: кадр з відео/YouTube

На смартфонах Samsung Galaxy можна додати більше швидких дій, ніж здається на перший погляд. Частина з них вмикається у звичайних налаштуваннях, а для інших потрібен застосунок Good Lock.

Про це пише How-To Geek, пише редакція Новини.LIVE.

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Бічна кнопка

У "Налаштування" — "Додаткові функції" — "Бічна кнопка" можна ввімкнути подвійне натискання. На нього призначають ліхтарик, лупу, диктофон, Samsung Notes чи будь-який застосунок. Довге натискання налаштовується окремо: воно може викликати цифрового асистента, Bixby або меню вимкнення.

Плаваюча кнопка камери

У застосунку "Камера" потрібно відкрити налаштування, перейти до способів зйомки й увімкнути плаваючу кнопку затвора. У режимі "Фото" її можна перетягти в зручне місце, що полегшує зйомку однією рукою.

Дотик по задній панелі

Потрібно встановити Good Lock із Galaxy Store, а в ньому модуль RegiStar. Там вмикається Back-Tap: подвійний дотик може відкривати застосунок, а потрійний робити скриншот. Чутливість налаштовується. Автор радить починати з одного жесту.

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Додаткова кнопка на панелі й меню асистента

Модуль NavStar у Good Lock дає змогу додати кнопку на панель навігації, якщо вибрано режим "Кнопки". Без встановлення додаткових застосунків можна ввімкнути "Меню асистента" в розділі спеціальних можливостей. Це плаваюча піктограма зі скриншотом, гучністю та меню вимкнення.

Раніше Новини.LIVE писали, що смартфони Samsung Galaxy мають функції One UI, що виділяють їх серед інших Android-пристроїв. Це, зокрема, інструменти для захисту даних, роботи з Wi-Fi та автоматизації.

Також Новини.LIVE розповідали, що смартфони Galaxy мають вбудований набір діагностичних тестів. Він допомагає перевірити батарею й основні компоненти, якщо телефон почав швидше розряджатися.