Функції Android, які можуть врятувати життя: SOS, медичні дані та Safety Check

Android-смартфон в руках. Фото: кадр з відео/YouTube

В Android-смартфонах є кілька вбудованих функцій, які можуть допомогти в екстреній ситуації. Щоб вони спрацювали в потрібний момент, їх треба заздалегідь увімкнути та налаштувати.

Про це пише MakeUseOf, пише редакція Новини.LIVE.

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Як викликати допомогу кнопкою живлення на Android

Функція "Екстрений виклик SOS" (Emergency SOS) запускається, якщо п'ять разів натиснути кнопку живлення, а потім натиснути й утримувати підказку на екрані. Після цього смартфон може викликати екстрену службу, надіслати довіреним контактам посилання з місцезнаходженням власника в реальному часі та почати відеозапис. На новіших Pixel, починаючи з Pixel 9, можна також увімкнути SOS через супутник.

На Pixel функція є в меню "Налаштування" — "Безпека та екстрені ситуації" — "Екстрений виклик SOS". На Samsung Galaxy шлях схожий: "Налаштування" — "Безпека та надзвичайні ситуації" — "Екстрений виклик SOS". На смартфонах Samsung також можна обрати, чи треба провести пальцем по екрану перед дзвінком, чи виклик піде автоматично.

Як додати медичну інформацію на екран блокування

Android дозволяє вивести медичні дані на заблокований екран, щоб їх могли побачити без пароля. Там можна вказати ліки, які приймає власник смартфона, хвороби або рідкісну групу крові. Щоб відкрити ці дані, достатньо натиснути кнопку "Екстрений виклик" на екрані блокування. На Pixel цей пункт називається "Медична інформація" і розташований у розділі "Безпека та екстрені ситуації". На Samsung він є в аналогічному розділі під назвою "Медичні дані".

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Функція Safety Check ("Перевірка безпеки") регулярно уточнює, чи все гаразд. Користувач обирає інтервал, наприклад п'ять хвилин або годину, і причину: прогулянка наодинці, похід чи власний варіант. Щоразу потрібно підтвердити, що все добре, повзунком "I'm OK". Якщо відповіді немає, через 60 секунд екстрені контакти отримають посилання з місцезнаходженням, а на екрані з'явиться кнопка виклику екстрених служб. Відлік іде на серверах Google, тому він продовжиться, навіть якщо смартфон розрядиться. У такому разі контакти отримають останнє відоме місцезнаходження. На Pixel функція є в застосунку "Безпека", а власникам Samsung потрібно завантажити з Google Play застосунок Google "Особиста безпека" (Personal Safety).

Ще одна функція Pixel — виявлення автомобільної аварії (Car Crash Detection). Смартфон за допомогою датчиків визначає ймовірну ДТП і, якщо власник не реагує, може зателефонувати в екстрені служби або сповістити контакти. Ця функція доступна лише приблизно у 20 країнах. На Samsung вбудованого аналога немає, тож можна використовувати альтернативу — застосунок Life360.

Раніше Новини.LIVE писали, що кнопка живлення на Android-смартфоні потрібна не лише для ввімкнення екрана або самого пристрою. Залежно від моделі та налаштувань вона може запускати різні функції та спрощувати виконання щоденних дій.

Також Новини.LIVE розповідали, що на смартфонах Samsung Galaxy можна додати більше швидких дій, ніж здається на перший погляд. Частина з них вмикається у звичайних налаштуваннях, а для інших потрібен застосунок Good Lock.