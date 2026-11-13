Google Maps на екрані смартфона. Фото: Unsplash

У Google Maps є вбудований інструмент, який вимірює відстань між точками на карті, а в браузері показує ще й площу ділянки. Функція безкоштовна й працює на комп'ютері, а вимірювання відстані — також у застосунку на iPhone та Android-смартфонах.

Про це пише BGR, пише редакція Новини.LIVE.

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Як виміряти відстань і площу в Google Maps на комп'ютері

Найзручніше робити це в браузері в режимі супутникових знімків. Спершу потрібно знайти потрібне місце за адресою або просто наблизити карту. Ось як це зробити:

клацнути правою кнопкою миші в точці, звідки починається вимірювання, і вибрати "Виміряти відстань";

клацати по карті, щоб додавати нові точки: між ними з'явиться лінія з відстанню;

щоб отримати площу, замкнути фігуру, клацнувши по першій точці.

Загальна відстань і площа з'являються внизу екрана. Точку можна перетягнути або видалити, клацнувши по ній, а щоб завершити, достатньо натиснути "Закрити" на картці внизу. Результат варто записати або зробити знімок екрана. У полегшеному режимі карт, який позначається значком блискавки внизу, функція не працює.

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Як виміряти відстань у Google Maps на смартфоні

У застосунку на Android та iPhone потрібно утримати палець на будь-якому місці карти, де немає назви чи значка закладу. З'явиться червона позначка. Далі слід натиснути на неї та вибрати "Виміряти відстань". Після цього карту пересувають так, щоб приціл опинився над наступною точкою, і додають її. Помилково поставлену точку можна скасувати, а через меню з трьома крапками — очистити все.

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Для чого знадобиться вимірювання площі

Інструмент допоможе перевірити, чи збігається площа ділянки з документами, або розділити велику ділянку на рівні частини. Його також використовують, щоб спланувати, де поставити будинок чи сарай, розрахувати довжину паркану, місце для городу, дитячого майданчика або озеленення. Ще один приклад — оцінити, скільки добрива знадобиться для газону.

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