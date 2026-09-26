Как часто нужно перезагружать смартфон: не все об этом знают

Кнопка перезагрузки на экране смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Перезапуск смартфона может помочь избавиться от временных сбоев, зависаний и фоновых процессов, которые влияют на производительность и автономность. В то же время универсального графика для iPhone и Android не существует — частота зависит от модели устройства и характера его использования.

О том, как часто стоит перезагружать смартфон и когда это особенно полезно, рассказывает редакция Новини.LIVE.

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Когда стоит перезагружать смартфон

Перезапуск остается одним из первых способов устранить проблемы, если iPhone или Android-смартфон начинает работать нестабильно. Он полностью закрывает запущенные приложения и может устранить временные программные ошибки, влияющие на скорость работы или заряд батареи.

Apple не устанавливает конкретной периодичности для обычной перезагрузки iPhone. Если приложение работает некорректно, компания советует сначала закрыть и открыть его заново, а если это не помогло — перезагрузить смартфон.

В профилактических целях iPhone можно перезагружать время от времени, например, раз в неделю или раз в две недели.

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На Android принцип аналогичен, однако из-за большого количества оболочек и изменений системы от разных производителей мелкие программные сбои могут возникать чаще.

Google отмечает, что перезапуск Pixel может помочь при зависании приложений, проблемах с камерой или нестабильном соединении. При этом конкретной рекомендуемой частоты компания не называет.

Samsung, в свою очередь, советует регулярно перезагружать смартфоны Galaxy, чтобы снизить риск замедления работы и зависаний. В документации компании упоминается даже ежедневная перезагрузка, хотя для большинства пользователей это может быть слишком часто.

Универсальной нормы нет, но ориентиром может служить перезагрузка примерно раз в неделю или раз в несколько дней — в зависимости от смартфона и интенсивности его использования.

Ранее Новини.LIVE писали, что износ аккумулятора со временем неизбежно сказывается на автономности смартфона. На некоторых Android-устройствах оценить состояние батареи можно с помощью специальной комбинации клавиш, которая открывает соответствующую служебную информацию.

Также Новини.LIVE рассказывали, что хранилище Android может постепенно терять свободное место даже без активного добавления новых файлов или приложений. Одной из причин является кэш приложений, который накапливается со временем и может разрастаться до нескольких гигабайт.