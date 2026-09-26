Як часто потрібно перезавантажувати смартфон: не всі про це знають

Кнопка перезавантаження на екрані смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

Перезапуск смартфона може допомогти позбутися тимчасових збоїв, зависань і фонових процесів, які впливають на швидкодію та автономність. Водночас універсального графіка для iPhone та Android немає — частота залежить від моделі пристрою та характеру його використання.

Про те, як часто варто перезавантажувати смартфон та коли це особливо корисно, розповідає редакція Новини.LIVE.

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Коли варто перезавантажувати смартфон

Перезапуск залишається одним із перших способів усунути проблеми, якщо iPhone або Android-смартфон починає працювати нестабільно. Він повністю закриває запущені програми та може прибрати тимчасові програмні помилки, що впливають на швидкість роботи або заряд батареї.

Apple не встановлює конкретної періодичності для звичайного перезавантаження iPhone. Якщо застосунок працює некоректно, компанія радить спочатку закрити та відкрити його знову, а якщо це не допомогло — перезапустити смартфон.

Для профілактики iPhone можна перезавантажувати час від часу, наприклад, раз на тиждень або раз на два тижні.

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На Android принцип схожий, однак через велику кількість оболонок і змін системи від різних виробників дрібні програмні збої можуть виникати частіше.

Google зазначає, що перезапуск Pixel може допомогти при зависанні застосунків, проблемах із камерою або нестабільному з'єднанні. При цьому конкретної рекомендованої частоти компанія не називає.

Samsung своєю чергою радить регулярно перезавантажувати Galaxy-смартфони, щоб зменшити ризик уповільнення та зависань. У документації компанії згадується навіть щоденний перезапуск, хоча для більшості користувачів це може бути занадто часто.

Універсальної норми немає, але орієнтиром може бути перезавантаження приблизно раз на тиждень або раз на кілька днів — залежно від смартфона та інтенсивності його використання.

Раніше Новини.LIVE писали, що зношення акумулятора з часом неминуче позначається на автономності смартфона. На частині Android-пристроїв оцінити стан батареї можна через спеціальну комбінацію, яка відкриває відповідну службову інформацію.

Також Новини.LIVE розповідали, що сховище Android може поступово втрачати вільний простір навіть без активного додавання нових файлів чи застосунків. Однією з причин є кеш програм, який накопичується з часом і здатен розростатися до кількох гігабайтів.