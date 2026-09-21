iPhone 18 Pro Max установил рекорд по скорости зарядки среди всех iPhone

Смартфон Apple iPhone 18 Pro Max. Фото: кадр из видео/YouTube

iPhone 18 Pro Max продемонстрировал самую высокую скорость зарядки среди смартфонов Apple. В независимом тесте новый флагман полностью зарядился примерно за 55 минут.

О том, насколько быстрее заряжается iPhone 18 Pro Max по сравнению с предыдущим поколением, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на GSMinfo.

Реклама

Насколько быстро заряжается iPhone 18 Pro Max

В ходе тестирования китайского канала Xiaobai's Tech Reviews iPhone 18 Pro Max зарядился от 0 до 100% примерно за 55 минут. Для сравнения: iPhone 17 Pro Max потребовалось около 81 минуты для полной зарядки.

Таким образом, полный цикл удалось сократить примерно на 26 минут.

Наибольшую мощность смартфон показал в начале зарядки. В первые 12 минут она достигала примерно 52 Вт, тогда как у iPhone 17 Pro Max ранее фиксировали максимум около 36 Вт.

Читайте также:

После этого мощность постепенно снижается, чтобы ограничить нагрев аккумулятора.

Результат соответствует заявленным Apple характеристикам. Компания указывает, что iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max способны набрать до 50% заряда примерно за 15 минут.

Для максимальной скорости требуется адаптер мощностью не менее 60 Вт с поддержкой USB Power Delivery и AVS. Для сравнения: iPhone 17 Pro требовалось около 20 минут, чтобы зарядиться до половины.

Наряду с более быстрой зарядкой Apple увеличила и автономность. Для iPhone 18 Pro Max заявлено до 45 часов воспроизведения видео, а пяти минут зарядки должно хватить примерно на семь часов просмотра.

Ранее Новини.LIVE писали, что после установки iOS 27 некоторые владельцы iPhone могут столкнуться с более быстрым разрядом батареи и сильным нагревом смартфона. Apple отмечает, что сразу после крупного обновления такое поведение может быть нормальным и обычно носит временный характер.

Также Новини.LIVE сообщали, что обновлять iPhone каждый год вовсе не обязательно, ведь исправный смартфон может нормально работать пять, семь лет и даже дольше. Реальный срок использования зависит от состояния аккумулятора, производительности, поддержки iOS и потребностей владельца.