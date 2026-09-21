iPhone 18 Pro Max встановив рекорд швидкості заряджання серед всіх iPhone

Смартфон Apple iPhone 18 Pro Max. Фото: кадр з відео/YouTube

iPhone 18 Pro Max показав найвищу швидкість заряджання серед смартфонів Apple. У незалежному тесті новий флагман повністю зарядився приблизно за 55 хвилин.

Про те, наскільки швидше заряджається iPhone 18 Pro Max порівняно з попереднім поколінням, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на GSMinfo.

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Наскільки швидко заряджається iPhone 18 Pro Max

Під час тестування китайського каналу Xiaobai's Tech Reviews iPhone 18 Pro Max набрав заряд від 0 до 100% приблизно за 55 хвилин. Для порівняння, iPhone 17 Pro Max потребував для повного заряджання близько 81 хвилини.

Таким чином, повний цикл вдалося скоротити приблизно на 26 хвилин.

Найвищу потужність смартфон показав на початку заряджання. У перші 12 хвилин вона досягала приблизно 52 Вт, тоді як у iPhone 17 Pro Max раніше фіксували максимум близько 36 Вт.

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Після цього потужність поступово знижується, щоб обмежити нагрівання акумулятора.

Результат відповідає заявленим Apple характеристикам. Компанія вказує, що iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max здатні набрати до 50% заряду приблизно за 15 хвилин.

Для максимальної швидкості потрібен адаптер потужністю щонайменше 60 Вт із підтримкою USB Power Delivery та AVS. Для порівняння, iPhone 17 Pro було потрібно близько 20 хвилин, щоб зарядитися до половини.

Разом зі швидшим заряджанням Apple збільшила й автономність. Для iPhone 18 Pro Max заявлено до 45 годин відтворення відео, а п'яти хвилин заряджання має вистачати приблизно на сім годин перегляду.

Раніше Новини.LIVE писали, що після встановлення iOS 27 деякі власники iPhone можуть зіткнутися з швидшим розряджанням батареї та сильнішим нагріванням смартфона. Apple зазначає, що одразу після великого оновлення така поведінка може бути нормальною і зазвичай має тимчасовий характер.

Також Новини.LIVE розповідали, що оновлювати iPhone щороку зовсім не обов'язково, адже справний смартфон може нормально працювати п'ять, сім років і навіть довше. Реальний строк використання залежить від стану акумулятора, швидкодії, підтримки iOS та потреб власника.