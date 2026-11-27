Светодиодные лампы. Фото: кадр из видео/YouTube

Аккумуляторный фонарь или LED-лампа остаются одним из самых простых способов иметь свет во время отключений. При выборе важно понимать, что означает количество люменов, сколько света нужно для комнаты и как не испортить аккумулятор между отключениями света.

Об этом пишет SlashGear, пишет редакция Новини.LIVE.

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Сколько люменов нужно фонарю для дома

Люмены показывают, сколько света дает фонарь или лампа. Многие фонари можно настроить в диапазоне примерно от 20 до 1000 люменов. Для чтения в полной темноте хватает около 5 люменов, чтобы пройти по коридору, нужно до 50, а чтобы осветить всю комнату, в большинстве случаев достаточно до 300 люменов. Более 1000 люменов понадобится разве что на улице.

Разница в яркости ощущается не так, как в цифрах. Например, между 600 и 700 люменами она значительно менее заметна, чем между 100 и 200. Поэтому самый мощный фонарь не всегда лучший выбор для квартиры.

Что важнее при выборе: яркость или время работы

Для отключений света главное не максимальная яркость, а то, сколько часов фонарь будет светить. Фонарь на 200 люменов, который работает восемь часов, полезнее модели на 1200 люменов, которая светит всего час. Поэтому стоит обращать внимание на несколько режимов яркости: слабый режим экономит заряд, а более сильный можно включать, когда нужно. Имеет значение и тип питания: батарейки AA или AAA, встроенный аккумулятор или аккумулятор с зарядкой через USB-C.

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Чтобы аккумулятор служил дольше, производитель фонарей Olight советует не разряжать его до нуля, а заряжать, когда уровень снизился примерно до 30-40%. Если фонарь не будут использовать больше месяца, аккумулятор лучше хранить с зарядом 40-60%: длительное хранение с полным или нулевым зарядом уменьшает его емкость. Держать фонарь советуют в прохладном сухом месте, а заряжать оригинальным кабелем или качественным зарядным устройством. Легкий нагрев во время зарядки нормален, но если корпус стал горячим, зарядку нужно остановить.

Ранее Новини.LIVE писали, что фонарик на Android-смартфонах можно включить одним движением или нажатием кнопки, даже не разблокируя экран. Проще всего настроить запуск двойным нажатием кнопки питания, а некоторые модели предлагают для этого кнопку громкости или специальный жест.

Также Новини.LIVE рассказывали, что постоянная зарядка смартфона до 100% может ускорять износ аккумулятора из-за повышенной нагрузки на его элементы. Чтобы батарея дольше сохраняла начальную емкость, специалисты советуют по возможности ограничивать заряд примерно до 80-85%.