Ліхтар для відключень світла: скільки люменів потрібно для кімнати
Акумуляторний ліхтар або LED-лампа залишаються одним із найпростіших способів мати світло під час відключень. Під час вибору важливо розуміти, що означає кількість люменів, скільки світла потрібно для кімнати і як не зіпсувати акумулятор між відключеннями світла.
Про це пише SlashGear, пише редакція Новини.LIVE.
Скільки люменів потрібно ліхтарю для дому
Люмени показують, скільки світла дає ліхтар або лампа. Багато ліхтарів можна налаштувати в діапазоні приблизно від 20 до 1000 люменів. Для читання в повній темряві вистачає близько 5 люменів, щоб пройти коридором, потрібно до 50, а щоб освітити всю кімнату, у більшості випадків достатньо до 300 люменів. Понад 1000 люменів знадобиться хіба що надворі.
Різниця в яскравості відчувається не так, як у цифрах. Наприклад, між 600 і 700 люменами вона значно менш помітна, ніж між 100 і 200. Тому найпотужніший ліхтар не завжди найкращий вибір для квартири.
Що важливіше під час вибору: яскравість чи час роботи
Для відключень світла головне не максимальна яскравість, а те, скільки годин ліхтар світитиме. Ліхтар на 200 люменів, який працює вісім годин, корисніший за модель на 1200 люменів, що світить лише годину. Тому варто звертати увагу на кілька режимів яскравості: слабший режим економить заряд, а сильніший можна вмикати, коли потрібно. Має значення і тип живлення: батарейки AA чи AAA, вбудований акумулятор або акумулятор із заряджанням через USB-C.
Щоб акумулятор служив довше, виробник ліхтарів Olight радить не розряджати його до нуля, а заряджати, коли рівень знизився приблизно до 30-40%. Якщо ліхтар не використовуватимуть понад місяць, акумулятор краще зберігати із зарядом 40-60%: тривале зберігання з повним або нульовим зарядом зменшує його місткість. Тримати ліхтар радять у прохолодному сухому місці, а заряджати оригінальним кабелем або якісним зарядним пристроєм. Легке нагрівання під час заряджання нормальне, але якщо корпус став гарячим, заряджання треба зупинити.
Раніше Новини.LIVE писали, що ліхтарик на Android-смартфонах можна ввімкнути одним рухом або натисканням кнопки, навіть не розблоковуючи екран. Найпростіше налаштувати запуск подвійним натисканням кнопки живлення, а деякі моделі пропонують для цього кнопку гучності чи спеціальний жест.
Також Новини.LIVE розповідали, що постійне заряджання смартфона до 100% може прискорювати зношування акумулятора через підвищене навантаження на його елементи. Щоб батарея довше зберігала початкову місткість, фахівці радять за можливості обмежувати заряд приблизно до 80-85%.