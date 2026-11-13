Холодильник. Фото: Unsplash

Під час тривалих відключень світла холодильник і морозилка ще певний час тримають холод, але цей запас обмежений кількома годинами. Дехто на випадок блекаутів купує зарядну станцію, проте навіть без неї продукти можна врятувати, якщо знати межу безпеки та кілька простих правил.

Про це пише SlashGear, пише редакція Новини.LIVE.

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Скільки холодильник тримає холод без світла

Якщо дверцята лишаються зачиненими, холодильник зберігає безпечну температуру близько 4 годин. Повна морозильна камера тримає заморожені продукти приблизно 48 годин, а заповнена лише наполовину — близько 24 годин. Безпечною вважається температура до 4°C: якщо продукти пробули тепліше за неї понад 4 години, їх краще викинути. Коли світло з'явиться, перевірити температуру всередині допоможе звичайний термометр, а куштувати їжу для перевірки не можна.

Як зберегти продукти під час відключень

Головне правило — тримати дверцята зачиненими й не відкривати їх без потреби, особливо в морозилці. Повний холодильник утримує холод довше за напівпорожній, а техніка у прохолодній кімнаті — краще, ніж у теплому гаражі чи на сонці. Якщо відключення триватиме довше за кілька годин, продукти, що швидко псуються (сире м'ясо, молочне, яйця, готові страви), варто перекласти в сумку-холодильник з льодом або акумуляторами холоду.

У вільному місці морозилки корисно заморозити пляшки з водою: вони допомагають утримувати холод, а згодом їх можна перекласти в сумку-холодильник. Заморожені продукти, на яких після відновлення світла ще залишаються кристали льоду, зазвичай можна заморозити повторно, а повністю розморожене м'ясо, рибу чи готові страви — вже ні.

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