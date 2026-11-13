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Главная Техно Как долго холодильник сохранит холод, если дома отключили свет

Как долго холодильник сохранит холод, если дома отключили свет

Ua ru
13 ноября 2026 12:32
Как сохранить продукты в холодильнике во время длительного отключения электричества Unsplash
Холодильник. Фото: Unsplash

Во время длительных отключений света холодильник и морозилка еще какое-то время держат холод, но этот запас ограничен несколькими часами. Кто-то на случай блэкаутов покупает зарядную станцию, однако даже без нее продукты можно спасти, если знать предел безопасности и несколько простых правил.

Об этом пишет SlashGear, пишет редакция Новини.LIVE.

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Сколько холодильник держит холод без света

Если дверцы остаются закрытыми, холодильник сохраняет безопасную температуру около 4 часов. Полная морозильная камера держит замороженные продукты примерно 48 часов, а заполненная лишь наполовину — около 24 часов. Безопасной считается температура до 4°C: если продукты пробыли теплее нее более 4 часов, их лучше выбросить. Когда свет появится, проверить температуру внутри поможет обычный термометр, а пробовать еду для проверки нельзя.

Как сохранить продукты во время отключений

Главное правило — держать дверцы закрытыми и не открывать их без необходимости, особенно в морозилке. Полный холодильник удерживает холод дольше, чем полупустой, а техника в прохладной комнате — лучше, чем в теплом гараже или на солнце. Если отключение продлится дольше нескольких часов, скоропортящиеся продукты (сырое мясо, молочное, яйца, готовые блюда) стоит переложить в сумку-холодильник со льдом или аккумуляторами холода.

В свободном месте морозилки полезно заморозить бутылки с водой: они помогают удерживать холод, а затем их можно переложить в сумку-холодильник. Замороженные продукты, на которых после возвращения света еще остаются кристаллы льда, обычно можно заморозить повторно, а полностью размороженное мясо, рыбу или готовые блюда — уже нет.

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Ранее Новини.LIVE писали, что несколько простых настроек помогают сохранить заряд смартфона во время отключений света. Среди причин быстрой разрядки — фоновая функция, которая постоянно ищет беспроводные сигналы, и ее стоит отключить.

Также Новини.LIVE рассказывали, что заряжать от повербанка безопасно только с качественным кабелем и батареей. Именно ошибки во время зарядки, а не сам повербанк, делают процесс опасным для аккумулятора смартфона.

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Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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