Холодильник. Фото: Unsplash

Во время длительных отключений света холодильник и морозилка еще какое-то время держат холод, но этот запас ограничен несколькими часами. Кто-то на случай блэкаутов покупает зарядную станцию, однако даже без нее продукты можно спасти, если знать предел безопасности и несколько простых правил.

Об этом пишет SlashGear, пишет редакция Новини.LIVE.

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Сколько холодильник держит холод без света

Если дверцы остаются закрытыми, холодильник сохраняет безопасную температуру около 4 часов. Полная морозильная камера держит замороженные продукты примерно 48 часов, а заполненная лишь наполовину — около 24 часов. Безопасной считается температура до 4°C: если продукты пробыли теплее нее более 4 часов, их лучше выбросить. Когда свет появится, проверить температуру внутри поможет обычный термометр, а пробовать еду для проверки нельзя.

Как сохранить продукты во время отключений

Главное правило — держать дверцы закрытыми и не открывать их без необходимости, особенно в морозилке. Полный холодильник удерживает холод дольше, чем полупустой, а техника в прохладной комнате — лучше, чем в теплом гараже или на солнце. Если отключение продлится дольше нескольких часов, скоропортящиеся продукты (сырое мясо, молочное, яйца, готовые блюда) стоит переложить в сумку-холодильник со льдом или аккумуляторами холода.

В свободном месте морозилки полезно заморозить бутылки с водой: они помогают удерживать холод, а затем их можно переложить в сумку-холодильник. Замороженные продукты, на которых после возвращения света еще остаются кристаллы льда, обычно можно заморозить повторно, а полностью размороженное мясо, рыбу или готовые блюда — уже нет.

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