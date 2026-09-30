Крупнейший в мире метеорит Гоба был найден случайно во время вспашки поля в Намибии

Кратер от падения метеорита. Фото: Unsplash

Крупнейший в мире метеорит, сохранившийся в целости и сохранности, более века назад был случайно обнаружен фермером во время вспашки поля в Намибии. Масса метеорита Гоба достигает около 60 тонн, а его возраст оценивается примерно в 80 тысяч лет.

О том, как случайно нашли гигантский метеорит Гоба, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Android.com.pl.

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Как фермер нашел самый большой метеорит

Метеорит Гоба расположен недалеко от города Грутфонтейн в Намибии и считается крупнейшим в мире метеоритом, сохранившимся в целости и сохранности.

Его обнаружили в 1920 году. Фермер Якобус Германус Бриц пахал поле, когда плуг зацепил неизвестный камень. Только при попытке откопать находку стало понятно, насколько велик этот объект.

Метеорит Гоба в Намибии. Фото: кадр из видео/YouTube

Метеорит состоит преимущественно из железа и никеля, а его масса составляет около 60 тонн. Его длина составляет примерно 2,7 м, ширина — 2,7 м, толщина — 90 см, а общая площадь поверхности достигает около 7 кв. м.

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Гоба неоднократно исследовали, в частности, для определения его возраста. В настоящее время его возраст оценивают примерно в 80 тысяч лет, тогда как материал, из которого он сформировался, возник в Солнечной системе на сотни миллионов лет раньше.

Исследования метеорита также помогли лучше понять состав первичных металлических астероидов.

Метеорит стал туристической достопримечательностью

Со временем Гоба превратился в одну из туристических достопримечательностей Намибии, которую ежегодно посещают тысячи людей.

В 1955 году, спустя 35 лет после открытия, местные власти присвоили метеориту статус национального памятника. Это позволило юридически защитить его от отколовшихся частей, которые могли бы стать сувенирами.

Вокруг метеорита также обустроили туристическую инфраструктуру. Сейчас посетителям доступны специальный центр и каменный амфитеатр.

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