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Головна Техно Фермер зачепив плугом 60-тонний метеорит: він лежав там 80 тисяч років

Фермер зачепив плугом 60-тонний метеорит: він лежав там 80 тисяч років

Ua ru
30 вересня 2026 11:41
Найбільший у світі метеорит Гоба знайшли випадково під час оранки поля в Намібії
Кратер від падіння метеорита. Фото: Unsplash

Найбільший у світі метеорит, що зберігся неушкодженим, понад століття тому випадково виявив фермер під час оранки поля в Намібії. Маса метеорита Гоба сягає близько 60 тонн, а його вік оцінюють приблизно у 80 тисяч років.

Про те, як випадково знайшли гігантський метеорит Гоба, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Android.com.pl.

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Як фермер знайшов найбільший метеорит

Метеорит Гоба розташований неподалік міста Грутфонтейн у Намібії та вважається найбільшим у світі метеоритом, який зберігся неушкодженим.

Його виявили у 1920 році. Фермер Якобус Германус Брітс орав поле, коли плуг зачепив невідомий камінь. Лише під час спроби відкопати знахідку стало зрозуміло, наскільки великим є об'єкт.

Метеорит Гоба в Намибии
Метеорит Гоба у Намібії. Фото: кадр з відео/YouTube

Метеорит складається переважно із заліза та нікелю, а його маса становить близько 60 тонн. Він має приблизно 2,7 м завдовжки, 2,7 м завширшки та 90 см завтовшки, а загальна площа поверхні сягає близько 7 кв. м.

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Гоба неодноразово досліджували, зокрема для визначення його віку. Нині його оцінюють приблизно у 80 тисяч років, тоді як матеріал, з якого він сформувався, виник у Сонячній системі на сотні мільйонів років раніше.

Дослідження метеорита також допомогли краще зрозуміти склад первісних металевих астероїдів.

Метеорит став туристичною пам'яткою

Згодом Гоба перетворився на одну з туристичних пам'яток Намібії, яку щороку відвідують тисячі людей.

У 1955 році, через 35 років після відкриття, місцева влада надала метеориту статус національної пам'ятки. Це дозволило юридично захистити його від відколювання частин на сувеніри.

Навколо метеорита також облаштували туристичну інфраструктуру. Нині відвідувачам доступні спеціальний центр та кам'яний амфітеатр.

Раніше Новини.LIVE писали, що астрономам вдалося пов'язати зафіксоване радіовипромінювання безпосередньо з екзопланетою за межами Сонячної системи. Дослідники припускають, що джерелом сигналу можуть бути полярні сяйва, спричинені надзвичайно потужним магнітним полем планети.

Також Новини.LIVE розповідали, що Voyager 1 летить крізь космос із 1977 року зі швидкістю близько 17 км/с, або приблизно 61 000 км/год. Однак навіть за майже пів століття апарат подолав менше одного відсотка відстані, що дорівнює одному світловому року.

метеорит астрономічні явища вивчення космосу
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

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