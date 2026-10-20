Мужчина протирает экран телевизора. Фото: кадр из видео/YouTube

Пыль, отпечатки пальцев и жирные пятна на телевизоре хочется удалить как можно быстрее, однако обычные средства для мытья стекол могут повредить его экран. Для безопасной очистки достаточно мягкой микрофибры и небольшого количества воды, но важно правильно протирать поверхность и не оставлять на ней лишней влаги.

О том, как ухаживать за экраном телевизора, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Dziennik.

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Чем лучше всего протирать экран телевизора

Современные LED-, LCD- и QLED-телевизоры имеют деликатное покрытие, которое легко повредить при неправильном уходе. Поэтому для удаления пыли и отпечатков пальцев лучше использовать мягкую салфетку из микрофибры. Она не царапает поверхность и позволяет удалять большинство загрязнений без агрессивных моющих средств.

Если сухая салфетка не справляется, её можно немного увлажнить. Для этого специалисты советуют использовать дистиллированную воду, поскольку обычная водопроводная вода содержит минералы, которые после высыхания могут оставлять белесый налёт и разводы.

При этом микрофибра должна быть лишь слегка влажной. Избыток воды не улучшает очистку, а наоборот, может оставлять заметные следы на дисплее.

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Как очистить телевизор без разводов и царапин

Перед началом уборки телевизор рекомендуется выключить и отключить от электросети. На тёмной поверхности проще увидеть пыль и отпечатки, а экран успеет остыть.

Протирать дисплей нужно плавными движениями сверху вниз, не надавливая на него. Сильное трение не поможет быстрее удалить загрязнения, зато повышает риск повредить поверхность.

Бумажные полотенца, обычные салфетки и жесткие губки для этого не подходят. Они могут оставлять мелкие царапины, которые впоследствии становятся заметными при просмотре телевизора.

Если после влажной очистки на экране остались полосы, достаточно ещё раз пройтись по нему сухой частью микрофибры. Чаще всего причиной разводов становится именно избыточное количество воды.

Как удалить жирные пятна с экрана телевизора

С жирными отпечатками справиться сложнее, особенно если они уже успели засохнуть. Однако пытаться оттереть их с усилием не стоит, ведь так можно повредить защитное покрытие.

Для таких случаев рекомендуется слегка смоченная микрофибра с небольшим количеством мягкого средства для мытья посуды. После очистки загрязнённого участка поверхность нужно сразу протереть сухой стороной салфетки.

В то же время средства для мытья окон, особенно те, что содержат спирт, аммиак или агрессивные моющие компоненты, могут быть опасны для телевизора. Со временем они способны повредить антибликовое покрытие, вызвать помутнение экрана и изменение цветов.

Как часто нужно чистить телевизор

Чтобы пыль не скапливалась толстым слоем, специалисты советуют примерно раз в неделю протирать экран сухой микрофиброй. Более тщательную очистку можно проводить раз в несколько недель, в зависимости от того, насколько быстро загрязняется поверхность.

Чаще протирать дисплей может понадобиться в домах с маленькими детьми, которые касаются экрана руками, или если телевизор расположен рядом с кухней. В таких условиях жирные следы и другие загрязнения появляются быстрее.

Ранее Новини.LIVE писали, что длительное использование смартфона с поврежденным экраном иногда связывают с определенными чертами характера. В частности, это может свидетельствовать о готовности мириться с неудобствами и практичном подходе к вещам, хотя решение отложить ремонт часто объясняется и нехваткой средств.

Также Новини.LIVE рассказывали, что благодаря повышенной прочности современных дисплеев защитная пленка постепенно теряет статус необходимого аксессуара. К тому же дополнительное покрытие не всегда существенно снижает риск повреждений, а в некоторых случаях даже ухудшает качество изображения.