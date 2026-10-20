Чоловік протирає екран телевізора. Фото: кадр з відео/YouTube

Пил, відбитки пальців і жирні плями на телевізорі хочеться прибрати якнайшвидше, проте звичайні засоби для миття скла можуть пошкодити його екран. Для безпечного очищення достатньо м'якої мікрофібри та невеликої кількості води, але важливо правильно протирати поверхню й не залишати на ній зайвої вологи.

Про те, як доглядати за екраном телевізора, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Dziennik.

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Чим найкраще протирати екран телевізора

Сучасні LED, LCD та QLED телевізори мають делікатне покриття, яке легко пошкодити неправильним доглядом. Тому для прибирання пилу та слідів від пальців краще використовувати м'яку серветку з мікрофібри. Вона не дряпає поверхню та дозволяє прибирати більшість забруднень без агресивних мийних засобів.

Якщо суха серветка не справляється, її можна трохи зволожити. Для цього фахівці радять брати дистильовану воду, оскільки звичайна водопровідна містить мінерали, які після висихання здатні залишати білуватий наліт і розводи.

При цьому мікрофібра має бути лише злегка вологою. Надлишок води не покращує очищення, а навпаки, може залишати помітні сліди на дисплеї.

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Як очистити телевізор без розводів і подряпин

Перед початком прибирання телевізор рекомендують вимкнути та від'єднати від електромережі. На темній поверхні простіше побачити пил і відбитки, а екран встигне охолонути.

Протирати дисплей потрібно плавними рухами зверху вниз, не натискаючи на нього. Сильне тертя не допоможе швидше прибрати забруднення, зате підвищує ризик пошкодити поверхню.

Паперові рушники, звичайні серветки та жорсткі губки для цього не підходять. Вони можуть залишати дрібні подряпини, які згодом стають помітними під час перегляду телевізора.

Якщо після вологого очищення на екрані залишилися смуги, достатньо ще раз пройтися по ньому сухою частиною мікрофібри. Найчастіше причиною розводів стає саме надмірна кількість води.

Як прибрати жирні плями з екрана телевізора

З жирними відбитками впоратися складніше, особливо якщо вони вже встигли засохнути. Проте намагатися відтерти їх із силою не варто, адже так можна пошкодити захисне покриття.

Для таких випадків рекомендується злегка змочена мікрофібра з невеликою кількістю м'якого засобу для миття посуду. Після очищення забрудненої ділянки поверхню потрібно одразу протерти сухою стороною серветки.

Натомість засоби для миття вікон, особливо ті, що містять спирт, аміак або агресивні мийні компоненти, можуть бути небезпечними для телевізора. З часом вони здатні пошкоджувати антиблікове покриття, спричиняти помутніння екрана та зміну кольорів.

Як часто потрібно чистити телевізор

Щоб пил не накопичувався товстим шаром, фахівці радять приблизно раз на тиждень проходитися по екрану сухою мікрофіброю. Ретельніше очищення можна проводити раз на кілька тижнів, залежно від того, наскільки швидко забруднюється поверхня.

Частіше протирати дисплей може знадобитися в оселях із маленькими дітьми, які торкаються екрана руками, або якщо телевізор розташований поблизу кухні. У таких умовах жирні сліди та інші забруднення з'являються швидше.

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