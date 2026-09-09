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Apple представила новое поколение Apple Watch и Watch Ultra: что изменилось

Ua ru
9 сентября 2026 20:57
Apple представила Watch Series 12 и Watch Ultra 4: новые функции и цены
Смарт-часы Apple Watch 12 и Apple Watch Ultra 4. Фото: кадр из видео/YouTube

Apple представила новое поколение своих умных часов — Apple Watch Series 12. Компания сохранила привычный дизайн, сосредоточившись на производительности, автономности и функциях, связанных со здоровьем.

О том, что изменилось в Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4 и сколько будут стоить новые часы, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Apple.

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Что получили Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4

Apple обновила приложение "Здоровье", добавив персонализированные рекомендации на основе Apple Intelligence. Также появились новые инструменты для оценки готовности организма и долгосрочного состояния здоровья.

Система готовности каждое утро анализирует активность, жизненные показатели и сон, после чего формирует один балл. Он показывает, насколько организм готов к нагрузкам в течение дня.

В приложении также появилась вкладка "Долголетие". Она использует данные с iPhone и Apple Watch, в частности показатели сна, движения и травм, для оценки общего состояния здоровья.

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Еще одна новая функция — Health Age. Она сравнивает ключевые показатели здоровья с фактическим возрастом пользователя.

Для оценки используются данные Apple Watch, в том числе VO2 Max и сон, а также биомаркеры из анализов крови. Система показывает, какие привычки больше всего влияют на «возраст здоровья».

Новый функции здоровья Apple Watch
Все новые функции приложения "Здоровье" на Apple Watch. Фото: кадр из видео/YouTube

Apple Watch Series 12 получила обновленные материалы корпуса и новые цвета. Алюминиевые версии имеют покрытие Ceramic Shield, которое, по данным Apple, делает экран на 60% прочнее.

Также доступны два варианта из полированного титана — сияющее золото и натуральный титан. Керамическая версия Series 12 предлагается в жемчужно-белом и ночно-голубом цветах.

Среди других цветов: "Космический серый", "Черный", "Светло-золотой" и "Темно-бронзовый".

Все обновления Apple Watch 12
Все обновления Apple Watch Series 12. Фото: кадр из видео/YouTube

Apple Watch Ultra 4 получил более емкий аккумулятор и лучшую энергоэффективность.

Часы работают до двух дней без подзарядки. Во время тренировок с полноценным GPS и отслеживанием сердечного ритма автономность составляет до 18 часов или до 45 часов в максимально расширенном режиме.

Apple Watch Ultra 4 доступен в черном и натуральном титановом цветах.

Все обновления Apple Watch Ultra 4
Все обновления Apple Watch Ultra 4. Фото: кадр из видео/YouTube

Стоимость Apple Watch Series 12 начинается от 399 долларов. Apple Watch Ultra 4 будут стоить от 799 долларов.

Предзаказы откроются 12 сентября, а в продажу новые устройства поступят 18 сентября.

Ранее Новини.LIVE писали, что Apple представила iPhone 18 Pro, который получил сразу несколько заметных обновлений. Среди главных изменений называют увеличенную автономность, существенно переработанные камеры и обновленный дизайн.

Также Новини.LIVE сообщали, что Apple, возможно, существенно изменила цветовую гамму iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max и отказалась от яркого цвета Cosmic Orange. Одной из главных новинок называют тёмный оттенок Dark Cherry.

Apple презентация характеристики Apple Watch цена
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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