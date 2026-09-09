Apple представила Watch Series 12 та Watch Ultra 4: нові функції та ціни

Смартгодинник Apple Watch 12 та Apple Watch Ultra 4. Фото: кадр з відео/YouTube

Apple представила нове покоління своїх розумних годинників — Apple Watch Series 12. Компанія зберегла знайомий дизайн, зосередившись на продуктивності, автономності та функціях здоров'я.

Про те, що змінилося в Apple Watch Series 12 та Apple Watch Ultra 4 та скільки коштуватимуть нові годинники, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Apple.

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Що отримали Apple Watch Series 12 та Apple Watch Ultra 4

Apple оновила застосунок "Здоров'я", додавши персоналізовані рекомендації на основі Apple Intelligence. Також з'явилися нові інструменти для оцінки готовності організму та довгострокового стану здоров'я.

Система готовності щоранку аналізує активність, життєві показники та сон, після чого формує один бал. Він показує, наскільки організм готовий до навантаження протягом дня.

У застосунку також з'явилася вкладка довголіття. Вона використовує дані з iPhone та Apple Watch, зокрема показники сну, руху й травм, для оцінки загального стану здоров'я.

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Ще одна нова функція — Health Age. Вона порівнює ключові показники здоров'я з фактичним віком користувача.

Для оцінки використовуються дані Apple Watch, серед яких VO2 Max і сон, а також біомаркери з аналізів крові. Система показує, які звички найбільше впливають на "вік здоров'я".

Всі нові функції застосунку "Здоров'я" на Apple Watch. Фото: кадр з відео/YouTube

Apple Watch Series 12 отримала оновлені матеріали корпусу та нові кольори. Алюмінієві версії мають покриття Ceramic Shield, яке, за даними Apple, робить екран на 60% міцнішим.

Також доступні два поліровані титанові варіанти — сяюче золото та натуральний титан. Керамічна версія Series 12 пропонується у перлинно-білому та нічно-блакитному кольорах.

Серед інших кольорів: "Космічний сірий", "Чорний", "Світло-золотий" та "Темно-бронзовий".

Всі оновлення Apple Watch Series 12. Фото: кадр з відео/YouTube

Apple Watch Ultra 4 отримав більший акумулятор і кращу енергоефективність.

Годинник працює до двох днів без підзаряджання. Під час тренувань із повноцінним GPS і відстеженням серцевого ритму автономність становить до 18 годин або до 45 годин у максимально розширеному режимі.

Apple Watch Ultra 4 доступний у чорному та натуральному титановому кольорах.

Всі оновлення Apple Watch Ultra 4. Фото: кадр з відео/YouTube

Вартість Apple Watch Series 12 починається від 399 доларів. Apple Watch Ultra 4 коштуватимуть від 799 доларів.

Передзамовлення відкриються 12 вересня, а у продаж нові пристрої надійдуть 18 вересня.

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